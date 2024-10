André, hijo de Carlos Pavón revela por qué dejó el fútbol por la música

Al principio me colocaban de extremo y de delantero, me gustaba más ser extremo porque me sentía más cómodo y me desarrollaba mejor, al pasar los años jugué de central, en todas las posiciones (risas), lateral izquierdo y por último contención.

Desde que ví a mi papá jugar y a mi hermano me empezó a gustar más, jugarlo, mi otro hermano era muy futbolero, por el 2010 empecé a seguir un poco más la profesión y darle más de importancia. Primero fue en colegio, luego en las academias, después tuve la oportunidad de entrenar con el Marathón algo de lo cual estoy muy agradecido tanto con mi padre cuando él estuvo dirigiendo y con la institución por ello, allí fue cuando empecé a ver el deporte rey como una profesión, como algo de verdad no como en la escuelita, algo real. Fue una experiencia muy bonita muy diferente a lo que yo pensaba.

Mis amigos me trataban super bien, inclusive sigo teniendo comunicación desde que salí de Honduras, porque sé como son las infancias de muchos que crecen en este ámbito y que es muy difícil hacer amigos y hacer relaciones, así que me siento agradecido.

Es curioso porque yo no viví eso, mis amigos siempre me trataron igual, la gente no me trataba diferente porque era hijo de Carlos Pavón, tuve una infancia muy común no sentí que era alguien diferente, me trataban igual que es algo muy bueno y estoy muy agradecido por ello. En lo que si siento que hubo un cambio fue cuando ya pude ver la magnitud de lo que significaba mi padre, fue cuando el Mundial de Sudáfrica 2010, allí si sentí la diferencia porque mucha gente me llamaba, se acercaban para decirme que lo veían, y yo decía ¡wow!, porque ahora tenía más conciencia de que tan grande era.

¿Lo practicaste de forma semiprofesional, por qué no seguiste los pasos de tu padre?

Estuvimos con la universidad de Chile con mi hermano mayor en Florida, yo estaba persiguiendo el sueño cuando me mudé a ese estado y lo hacía no por necesidad sino porque sentía que el fútbol era mi única pasión, al final de mi carrera lo miraba como un trabajo y no lo disfrutaba, porque cuando uno ve las cosas como un empleo se terminan convirtiendo en algo que haces por obligación y no por pasión.

En el 2020 yo tuve una lesión grave en mi tobillo, estuve fuera de las canchas más de un mes y allí decidí que no me quería dedicarme a esto y quería otra cosa, a parte también estaba estudiando en la universidad enfocándome y retomando mi carrera musical.

¿Cómo nace tu pasión por la música?

Yo desde niño he tenido esa pasión por la música, después de retirarme perseguí mi sueño y miré la diferencia de cómo me sentía al escribir mis canciones a con el fútbol, sabía que era lo que quería hacer. La influencia que tuvieron mis padres fue lo que me impulsó a tener esta pasión por esta carrera, mi mamá me apoyó para tomar clases de piano y guitarra. La música que yo escuchaba era totalmente distinta a la de ellos, pero siento que ambos me aportaron mucho. Mi papá escuchaba mucho hip hop, reguetón, música latina, de mi madre fue el pop, el soul, la combinación viene de ambos y es lo que me ha inspirado a hacer lo que hoy soy.

¿Qué piensa Carlos de tu carrera musical?

Le dije que no quería ser futbolista sino dedicarme a escribir, producir y cantar. Mi padre siempre me ha dicho que debo ser disciplinado y que sin ello nada se va lograr, para mí uno de los más grandes consejos que me han dado en la vida, no solo en mi carrera sino en vida personal, mi salud mental, tener metas claras, perseguir mis sueños, y esas palabras me han permitido llegar hasta donde estoy.

¿Como es tu relación con tu padre?

La ventaja que siempre he tenido es que yo con él he tenido una excelente relación, yo le cuento todo, estoy muy agradecido y bendecido por mis padres por el apoyo incondicional de parte de ellos, y siempre han estado conmigo en cada una de mis decisiones. Nunca he tenido miedo o dudas de decirles lo que he querido hacer y el como buen padre que es me apoyó.

Sus estudios universitarios

Estoy estudiando ingeniería en audio y sonido en la universidad, me falta un año y es una rama de producción musical.