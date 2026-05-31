Ancelotti deja recado a figuras de Brasil tras lo ocurrido ante Panamá

Río de Janeiro, Brasil.

"El juego de la segunda parte me mete más dudas. Eso es bueno, es una duda positiva", manifestó Ancelotti en conferencia de prensa tras la contundente victoria de la Canarinha por 6-2 sobre el conjunto canalero, en el último amistoso antes de emprender viaje hacia Estados Unidos.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, envió este domingo un claro mensaje a los jugadores que comenzaron como titulares frente a Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El técnico italiano reconoció que la destacada actuación de los suplentes en la segunda mitad le ha generado más dudas a la hora de definir su once ideal de cara al Mundial de 2026.

Brasil se marchó al descanso con una ventaja de 2-1 gracias a una primera mitad irregular, en la que destacó Vinícius Júnior con un gol y una asistencia. Sin embargo, el panorama cambió por completo tras el descanso cuando el estratega realizó nueve modificaciones en el equipo.

Los futbolistas que ingresaron revolucionaron el encuentro y terminaron arrollando a Panamá con anotaciones de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo Santos, dejando una grata impresión al cuerpo técnico brasileño.

"Mostraron que pueden competir con los otros", aunque "tenemos que tener en cuenta que el rival también bajó el ritmo" en la segunda mitad, resaltó.

De la primera mitad, en la que jugaron varios de los teóricos titulares, como Vinícius, Raphinha, Casemiro y Bruno Guimarães, observó que "el equipo no estaba muy compacto: "Esto estaba bastante claro y tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante", aseveró.

En este sentido, dijo que su once de gala no está "100 % definido" y que está abierto a cambiar piezas y hasta de sistema táctico, si fuera necesario: "La certeza es que tenemos un equipo muy fuerte", expresó.

Para Ancelotti, la formación de la segunda mitad estaba confeccionada para tener más posesión y la de la primera para salir al contragolpe, con jugadores más rápidos y más uno contra uno.