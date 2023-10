¿Tiene problemas con Modric? Ancelotti se desahoga

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes, en la rueda de prensa previa al choque con el Napoli de Liga de Campeones, que no tiene problemas con el croata Luka Modric, sin minutos en los dos últimos partidos de liga, y que su decisión es simplemente técnica.

“Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que en el pasado, pero jugó el primer partido de ‘Champions’ y el derbi (contra el Atlético de Madrid). Simplemente la competencia en el campo es muy alta, a veces puede pasar que esté en el banquillo. No tenemos problema con él y él no tiene problemas con nosotros. Le tengo gran respeto, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho”, explicó en la rueda de prensa.