Ancelotti se enfada en rueda de prensa: “Tampoco soy el más tonto”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, huyó de las críticas a su equipo y a él mismo tras la goleada recibida en la Supercopa de España ante el Barcelona (2-5) al asegurar que no piensa que sea “el mejor” ni “tampoco el más tonto”, a la vez que defendió que están dolidos pero “no hundidos”.

“La verdad es que no sigo la onda de la crítica, de que un día eres el mejor del mundo y otro día eres el más tonto. La experiencia en este mundo me ha dado el equilibrio para no seguir esta onda, porque si la sigues acabas sin saber quien eres. No pienso que soy el mejor y tampoco el más tonto”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

“A mi no me molesta nada porque el equipo está bien trabajado. Trabajamos todos los días. No me molesta porque no es la verdad”, añadió.