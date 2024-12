Ancelotti pierde a otro titular: Real Madrid confirma su lesión y tiempo fuera

Ferland Mendy, lateral izquierdo francés del Real Madrid, sufre una rotura muscular en el cuádriceps derecho, como confirmaron las pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras caer lesionado en Montilivi ante el Girona.

Ese mismo encuentro no lo disputó por precaución Rodrygo, que se probó en el entrenamiento del domingo, y que no pudo acabar Jude Bellingham, que no sufre lesión.

A las bajas en defensa de Dani Carvajal y Éder Militao, más la ausencia de David Alaba que regresará en enero a los terrenos de juego tras un año fuera por una lesión de rodilla, Carlo Ancelotti suma un nuevo problema en el lateral izquierdo con la ausencia de Mendy. En diciembre se queda en la demarcación tan solo con Fran García.