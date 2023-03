Amarga jornada para los futbolistas hondureños en la MLS

El Minnesota United de Kervin Arriaga y Joseph Rosales no vio acción en esta jornada, jugará hasta el sábado 11 de marzo en casa contra el New York Red Bull.

RESULTADOS JORNADA 2 DE LA MLS:

Los Angeles FC 3-2 Portland Timbers

New York Red Bulls 0-0 Nashville SC

New England Revolution 3-0 Houston Dynamo

Orlando City 0-0 Cincinnati

Atlanta United 1-1 Toronto FC

Columbus Crew 2-0 DC United

Inter Miami 2-0 Philadelphia Union

Chicago Fire 1-1 New York City FC

St. Louis City 3-1 Charlotte FC

Austin FC 1-0 Montreal CF

FC Dallas 3-1 Los Angeles Galaxy

Colorado Rapids 0-0 Sporting Kansas City

Seattle Sounders 2-0 Real Salt Lake

San Jose Earthquakes 2-1 Vancouver Whitecaps

PRÓXIMA JORNADA SÁBADO 11 DE MARZO

Charlotte FC vs Atlanta United (11.00 AM)

Vancouver Whitecaps vs FC Dallas (4.00 PM)

New York City FC vs Inter Miami (6.30 PM)

Philadelphia Union vs Chicago Fire (6.30 PM)

Cincinnati vs Seattle Sounders (6.30 PM)

DC United vs Orlando City (6.30 PM)

Toronto FC vs Columbus Crew (6.30 PM)

Sporting Kansas City vs Los Angeles Galaxy (7.30 PM)

Minnesota United vs New York Red Bulls (7.30 PM)

Nashvilel vs Montreal CF (7.30 PM)

Real Salt Lake vs Austin FC (8.30 PM)

San Jose Earthquakes vs Colorado Rapids (9.30 PM)

Portland Timbers vs St. Louis City (9.30 PM)