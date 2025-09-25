  1. Inicio
  2. · Deportes

Amaño de partidos sacude a Conmebol: seis futbolistas involucrados

Seis jugadores del Deportivo Pasto han sido apartados del equipo por su presunta implicación en la manipulación de resultados.

  • 25 de septiembre de 2025 a las 09:06 -
  • Agencia EFE
Amaño de partidos sacude a Conmebol: seis futbolistas involucrados

Deportivo Pasto decidió apartar a seis futbolistas de su plantilla.

 Foto: cortesía.
Colombia.

El presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, denunció que seis jugadores, incluido un futbolista sub-20, están supuestamente involucrados en el amaño de partidos de este club del sur de Colombia, que ocupa actualmente el último lugar del Torneo Finalización.

El directivo señaló en una rueda de prensa que denunciará ante la Fiscalía a los futbolistas, cuya identidad no ha sido revelada, porque hay "un mayor porcentaje de pruebas, de sospecha, de posibilidades" sobre la implicación de algunos jugadores en la trama.

"No podemos permitir, ni por sospecha, lo que hoy muy posiblemente está pasando", expresó Casabón, quien señaló que esta semana recibió "pruebas suficientes de que eso venía pasando" en el Deportivo Pasto.

Palmeiras elimina a River Plate y avanza a semifinales de la Libertadores

El directivo señaló que le advirtieron que tuvieran cuidado, que "va a ser peligroso" denunciar lo que supuestamente ocurre en su club, porque "es una mafia grande la que maneja este tema".

"No tengo el más mínimo miedo de denunciar, como lo voy a hacer apenas salir de este recinto", expresó Casabón.

El 29 de abril pasado, el Boyacá Chicó denunció que varios de sus jugadores estaban recibiendo amenazas de muerte después de que un futbolista denunciara que los estaban llamando para "ofrecerles arreglar el resultado" del partido que empataron 0-0 con el Independiente Santa Fe.

Por esa razón, tres jugadores del club fueron retirados del plantel y el equipo llevó el caso a la Justicia.

Inter Miami aplasta a New York City con doblete de Lionel Messi

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias