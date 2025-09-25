Amaño de partidos sacude a Conmebol: seis futbolistas involucrados

Colombia.

El presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, denunció que seis jugadores, incluido un futbolista sub-20, están supuestamente involucrados en el amaño de partidos de este club del sur de Colombia, que ocupa actualmente el último lugar del Torneo Finalización.

El directivo señaló en una rueda de prensa que denunciará ante la Fiscalía a los futbolistas, cuya identidad no ha sido revelada, porque hay "un mayor porcentaje de pruebas, de sospecha, de posibilidades" sobre la implicación de algunos jugadores en la trama.

"No podemos permitir, ni por sospecha, lo que hoy muy posiblemente está pasando", expresó Casabón, quien señaló que esta semana recibió "pruebas suficientes de que eso venía pasando" en el Deportivo Pasto.