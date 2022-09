Alberth Elis volvió a encender las alarmas en el FC Girondins de Burdeos y la selección de Honduras luego que el sábado se marchó lesionado en la derrota 1-0 sufrida a manos del Saint-Étienne.

“La Panterita” comenzó como titular en dicho duelo pero fue reemplazado apenas a los 11 minutos de haber comenzado el juego.

Un día después de lo ocurrido, el entrenador David Nion del Bordeaux, dio algunos detalles sobre la lesión de Elis, quien encendió las alarmas en la Selección Nacional de Honduras de cara al partido amistoso que disputarán ante Argentina en Estados Unidos el próximo 25 de septiembre.

“Alberth (Elis) sintió un pequeño pinchazo, y no queríamos ir más allá porque es un jugador muy musculoso, y que ya había tenido algunos problemas, así que no me arriesgué, por eso lo saqué. Los perdimos hasta el parón internacional, creo”, señaló el estratega en rueda de prensa.