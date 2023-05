¿Dónde jugará? Auzmendi se despide de Los Potros con emotivas palabras

Horas después del cierre de temporada, Diario LA PRENSA conoció que Auzmendi no seguirá en las filas del Olancho FC de cara a la próxima temporada y el sudamericano se despidió con emotivas palabras.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, “El Pistolero” lamentó la derrota en la lucha por el título y tuvo palabras de agradecimiento para la afición de los Potros.

“Una tristeza muy grande por no lograr ese sueño que teníamos. Pero me queda la tranquilidad de siempre haberme entregado al máximo y haber dejado todo por esta camiseta. Gracias, gracias a toda la afición por el apoyo de siempre y por siempre demostrarme tanto cariño. Me hicieron muy feliz”, fue el mensaje que publicó el argentino.

Auzmendi tiene aún tiene seis meses de contrato vigente con el subcampeón nacional, pero Diario LA PRENSA tuvo la información que junto a sus representantes decidieron activar una cláusula en su contrato que le permite salir antes de tiempo.