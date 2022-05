El AC Milan tiene a tiro el ‘Scudetto’ de la Serie A

Al AC Milan le basta con ganar cuatro puntos de los seis que quedan por jugarse en la Serie A para consagrarse campeón del fútbol italiano tras once años de no hacerlo.

El club rossonero puede permitirse el ‘lujo’ de empatar ante Atalanta o Sassuolo, siempre que saque tres puntos contra uno de ellos, después de lograr una trabajada vitoria ante el Hellas Verona en esta trigésima sexta jornada de la Serie A.

SEMIPLENO PARA EL MILAN, MILAGRO PARA EL INTER

La lucha por levantar el ‘Scudetto’ lleva varias jornadas reducida a dos contendientes. Inter y Milán. Los ‘rossoneri’ lo tienen en la palma de su mano, dependen de sí mismos para levantar un trofeo que no levantan desde hace once años. No les hace falta el pleno, un semipleno es suficiente.

Esta jornada sufrieron para sacar adelante una victoria ante el rocoso Hellas Verona del ‘Cholito’ Simeone, pero tras encajar un gol, los de Pioli reaccionaron con madurez para darle la vuelta al marcador (1-3) gracias, sobre todo, a las figuras de la temporada del Milan. Rafael Leao y Sandro Tonali. El primero asistió dos veces al segundo en el día de su cumpleaños para darle la vuelta al marcador y espantar las dudas. Florenzi completó la goleada.

El Inter tampoco falló a su cita con la victoria, y si quiere llegar con opciones al final tiene que seguir cumpliendo. Este viernes también tuvieron que remontar ante el Empoli. Con 0-2 en contra, San Siro enmudeció, pero Lautaro y Alexis le dieron la vuelta, merecidamente, al marcador (2-4).

El AC Milan se enfrenta este domingo al Atalanta a partir de las 10:00am, horario hondureño. Por su parte el Inter visitará al Cagliari a las 12:45pm, hora de Honduras.