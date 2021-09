Pedro Troglio rompe el silencio y se pronuncia sobre el escándalo en Surinam: “Me fastidió, fue poco serio"

Tegucigalpa, Honduras.

Una hora antes de conocerse el duro castigo de la Concacaf al Olimpia, el entrenador de los merengues Pedro Troglio habló del escándalo que protagonizó el presidente del Inter Moengotapoe, Ronnie Brunswijk, regalando dólares a sus jugadores tras el partido en Surinam.

Troglio concedió una entrevista para el canal argentino 'Información Periodística', en ella se pronunció a todo lo que ocurrió durante y después del encuentro que su equipo ganó 6-0 en la ida de octavos de final de la Liga Concacaf.

Debido a esa polémica, la Concacaf decidió descalificar al Olimpia del torneo ya que cometió "graves infracciones de integridad después del partido".

“Acá son las 2.10 de la tarde, están haciendo cerca de 40 grados, estoy adentro de casa. Estamos en el Caribe, mucho calor, vine del entrenamiento, miro fútbol, estaba viendo fútbol argentino, vi a Gimnasia antes, miro todo el fútbol, paso el tiempo esperando que venga el lunes mi esposa con mis dos hijitos más chiquitos después de dos meses y medios para poder compartir unos 15 o 20 días", empezó diciendo Troglio.

Luego empezaron las interrogantes sobre el tema de los dólares en Surinam. “No puedo hablar mucho de ese tema porque está con abogado, yo hablo más o menos lo que se puede hablar. Yo cuando vi que iba a entrar, venía a agradecernos, a felicitar. Es el dueño del país, por algo jugó. Yo no me imagino a (Rodolfo) D'Onofrio jugando en River. Tenía ganas de sacarse un gusto, es el dueño del país y jugó", comentó.

MOLESTO

Troglio asegura que no le gustó ver a Ronnie Brunswijk jugando con 60 años ante Olimpia. “Claramente a mi como entrenador me fastidió porque yo no tenía ganas de circular en el mundo viendo que había un jugador de 60 años jugando porque es poco serio, salvo como pasa en Japón que está Kazu Miura jugando con 55 años, pero que está físicamente discreto como para jugar", dijo.

Reconoció que el dueño del club surinés “con nosotros se portó bien, después nos enteramos que lo busca la Interpol, que tiene un montón de problemas y claramente pidió entrar a saludar, a pedir una camiseta, estaba con sus guardaespaldas y la gente que cuida la puerta nuestra, nuestros utileros porque no llevamos nadie de seguridad nosotros, lo han dejado pasar porque ahí se movían con mucha tranquilidad".

“Después adentro se le dio la camiseta y a él le dicen 'Robin Hood' porque tiraba billetes a la gente, afuera del estadio siguió repartiendo plata a la gente. Sacó plata y dijo que quería hacer esos regalos y empezó a repartir. Eso se vio como algo cómico en un momento, después veo el video y dije "que locura", es difícil". añadió.

Antes de conocer el castigo, Troglio manifestaba que esa situación “es un problema porque nos encontramos en esa incomodidad. Yo no estaba, yo me fui cuando lo vi entrar. Yo ya estaba caliente, yo sabía que esto iba a llegar a Argentina, era ver un tipo de 60 años jugando, era poco serio, después vos ganas 6-0 porque jugaba uno de 60 años, sino ganas 3-0. Yo ya estaba loco, no me imaginaba en la Conmebol o la Eurocopa, esto es muy de esos personajes".

SE HABÍAN QUEDADO VARADOS

El técnico sudamericano reveló que durante el viaje a Surinam se habían quedado varados debido a que el autobús que los trasladaba al hotel de concentración se dañó.

“Con nosotros se portó bien porque después teníamos que hacer un viaje de dos horas en la selva hasta el aeropuerto y nos cambió el autobús porque el primer autobús se nos había quedado, habíamos quedados varados en la selva, entonces queríamos irnos enseguida", dijo sobre la actitud de Ronnie Brunswijk.

Pedro Troglio al regresar a Honduras no quiso brindar declaraciones al respecto. Foto Franklin Muñoz

El video de Brunswijk se hizo viral en las redes sociales y la Concacaf comenzó una investigación que al final concluyó con la descalificación tanto del Olimpia como del Inter Moengotapoe.

JUGADORES SIN DINERO

Troglio aseguró que algunos de sus jugadores no están bien económicamente y por eso aceptaron el dinero. "Si lo queres analizar bien frío, no hay nada de malo, fue una parte cómica, lo que pasa que después ven a este hombre que saca plata y le da a los jugadores y también dentro del plantel hay jugadores que están bien y algunos que económicamente no están bien y lógicamente ven 100 dólares y algunos lo agarran. Yo no puedo decir si está bien o está mal porque cada uno tiene un muerto en el placard (armario), no estoy para juzgar a alguien, seguramente para unos está mal y para otros está bien".

"Ellos (los jugadores) estaban sorprendidos, fue motivo de risa. Eran cuatro guardaespaldas, uno ha grabado, más que nada grabó el acontecimiento, es una costumbre de él regalar dinero a la gente, lo grabaron buscando promocionarse porque él quiere ser presidente de la nación y a nosotros que nos importa lo futbolístico nos hemos encontrado envueltos en esa situación", agregó.

Por último, Pedro fue consultado por como cómo se desenvolvió Ronnie Brunswijk como futbolista dentro de la cancha.

"Tiró un centro de pelota parada bastante bien y después no la tocó más hasta que salió, a los 50 minutos. En un momento los muchachos no lo marcaban, yo les decía que no importa, no la va a tocar, márquenlo igual. A mi me causo una sensación incómoda", finalizó.