Daniel Uberti: “El Torneo de Reservas debe volver”

San Pedro Sula, Honduras.

El Torneo de Reversas en el fútbol de Honduras ya tiene más de un año y medio sin realizarse. Y es que desde que empezó la pandemia en el país (marzo 2020) el certamen se suspendió y hasta ahora sigue sin reactivarse.

Daniel Uberti, director de las selecciones menores del país, se mostró preocupado por todo el tiempo que se ha perdido e hizo un llamado a los equipos para que no se sigan desperdiciando nuevas generaciones de futbolistas.

“La preselecciones, Sub-13, Sub-15, Sub-18 están activas. Tenemos tres centros pilotos adonde hacemos las concentraciones con los chicos; pero por otra parte estamos preocupados porque no vemos interés de la Liga y de los equipos en interesarse por reactivar el torneo de reservas. Todo el mundo a la hora de competir exige que vayamos a los mundiales, pero las realidades son otras”.

“En el entorno de la Federación estamos preocupados porque llevamos más de un año y medio sin jugar y por lo que pinta serán dos años, luego pretendemos ir a los mundiales con dos años inactivos, esas cosas la gente no mira, y el entorno de fútbol tampoco lo ve”.

El entrenador uruguayo no comprende por qué no se reactivó el torneo para este segundo semestre del año. “Pues yo realmente no sé por qué no se reactivó el torneo. Veo que ahora ya dejan ingresar público a los estadios, lo digo porque si el problema era económico, ahora ya tiene algo de ingresos. La lógica era que se reanudara el torneo, no que solo se cumpla con las 240 horas en los equipos”.

Y agregó más sobre el tema: “Nosotros siempre estamos atrasados, aunque se realice el torneo, el campeonato Sub-17 no se hace, solo el de reservas especiales. En todo Centroamérica se juega el especial y el Sub-17. Yo hubiera aspirado a que estuviera organizado el torneo de reservas y con la Federación hacer otro torneo Sub-17, solo se cayó con la no realización del de reservas”.

“La Federación hace su parte”, aseguró Uberti, pero si los clubes no aportan lo suyo será complicado que haya grandes resultados.

El estratega cree que debe haber mayor apertura por parte de todas las partes involucradas. “Se pudo haber buscado otras alternativas, es responsabilidad que los clubes tengan sus equipos de reservas y que los pongan a competir. Nosotros como Federación estamos haciendo nuestra parte, pero tampoco podemos hacer todo, cerró”.

“Si no se realizan torneos donde los juveniles puedan jugar, es complicado que se aspire a lograr los objetivos trazados”, dijo Daniel Uberti.

En 2023 se llevarán a cabos los mundiales juveniles Sub-17 y Sub-20 que fueron suspendidos este año por la pandemia. La H competirá para poderse clasificar.