Iván Zarco, el maratonista que representa a Honduras en los Juegos Olímpicos Tokio 2021

San Pedro Sula, Honduras.

Tras una larga temporada en Tegucigalpa, capital de país, el ingeniero químico, profesor de matemáticas y maratonista Iván Zarco (37) -originario de Barcelona, España- se enamoró del territorio catracho y ahora representa a Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con mucho orgullo.

En una entrevista para Diario LA PRENSA Zarcó relató por qué decidió nacionalizarse como hondureño y cómo logró alcanzar un puesto en la competencia que reúne a los mejores deportistas.

El atleta competirá este sábado en la maratón que será la prueba de cierre de los Juegos Olímpicos. La ciudad de Sapporo acogerá la gran cita con los 42,195 kilómetros en donde cerca de 200 atletas se disputarán el título de campeón olímpico.

¿Cómo llegó a los juegos olímpicos?

Entrenando duro para la prueba de maratón que es donde más opciones tenía de acercarme al tiempo exigido para poder participar.

¿En qué categoría representa a Honduras?

En el evento de maratón (atletismo).

¿Cómo se siente de representar a Honduras?

Muy orgulloso y con mucha responsabilidad porque siento que todo el país me está apoyando. Para mí Honduras representa grandes valores de humanidad. Veo como las personas se apoyan para tener una vida mejor. Es un pueblo que lucha mucho y tiene una fuerza de superación que me motiva mucho.

¿Cómo se ha preparado para su competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021?

Durante cuatro meses he hecho entrenamiento fuerte. Me entrené por la mañana y tarde llegando a realizar hasta 170 km por semana.

¿Qué expectativas tiene y cómo ve a sus rivales?

Yo participo en estos Juegos Olímpicos con plaza de invitación, mis rivales tienen un nivel superior al mío y sus tiempos son de siete minutos mejor que mi registro. Por tanto, no puedo competir contra ellos al mismo nivel, estoy claro en que debo luchar por hacer mi mejor tiempo y resultado sin tener en cuenta a mis rivales. Además, la humedad y alta temperatura afectará mucho a todos los atletas y hemos de saber correr y entender bien la carrera para evitar dificultades imprevistas. Seré conservador e intentaré correr en progresión. Una maratón es un evento de mucha dificultad, por eso el hecho de terminar ya es un gran logro. Mi gran objetivo es finalizar y luego intentar realizar el mejor tiempo posible.

¿Actualmente dónde reside?

Hace unos meses me fui a España porque la vida laboral es más estable allá; sin embargo, me fascina Honduras.

¿Qué es lo que más le gusta de Honduras?

La gente. Los hondureños son personas muy cálidas, siempre tienen una sonrisa reflejada en el rostro y eso transmite buenas energías.

¿Cómo y por qué comenzó a hacer atletismo?

Mi familia siempre ha estado relacionada al atletismo y eso me inspiró a seguir con la tradición familiar.

¿Qué significa esta rama deportiva para usted?

Ha sido todo. Me ayudó a obtener mis estudios universitarios gracias al sacrificio y esfuerzo que transmite el atletismo. He conocido a personas estupendas, además me ayuda a mantenerme sano y en forma; me hace disfrutar y aprendo valores muy positivos, me relaja y me hace superarme. El atletismo da mucha riqueza a la vida.

¿A quién admira en el atletismo?

A todas aquellas personas que me cruzo a diario corriendo. Ellos son un ejemplo de sacrificio, lucha y voluntad.

¿Qué alegrías ha tenido dentro de esta disciplina?

Cada victoria, cada mejora de resultado y buen entrenamiento me llenan de mucha alegría. Pero tal vez la mayor alegría para mí fue cuando representé por primera vez a Honduras en el campeonato del mundo de medio maratón de 2020 celebrado en Gdynia (Polonia), donde hice la mejor carrera de mi vida luchando por dejar bien alto al país. Mejoré mi registro en más de tres minutos y acabé tan cansado que me costó una semana recuperarme. Cuando lo das todo en una competencia, la alegría que se obtiene no tiene precio, es algo que solo lo pueden entender los que lo han vivido y merece mucho la pena.

¿Cuál ha sido su momento más duro?

Los momentos de lesiones y también cuando no se logran los objetivos; sin embargo, estos ayudan a superarse, por tanto yo los valoro, ya que forman parte del aprendizaje. Me costó mucho llegar hasta aquí. Tal vez el momento más duro fue la dificultad de llegar a participar en estos Juegos Olímpicos y todas las adversidades que tuve que afrontar.

¿A quién le dedica sus logros?

A mis familiares y a mis compañeros AirRunners, en especial al director del club, Luis Mejía, quien me ha apoyado muchísimo, estoy aquí gracias a él y Dios.

¿Qué significa el club AirRunners para usted y desde cuando es parte de èl?

Formo parte de este gran club desde el año pasado. Para mí fue un gran orgullo haber sido aceptado. Es un club maravilloso donde siempre se hacen bromas y se transmiten buenas vibras. Todos los compañeros siempre se apoyan y para mí eso es lo más importante que puede tener un club. Siempre están ahí para cualquier circunstancia. Los quiero mucho a todos y los adoro.

¿Qué le diría a los hondureños deportistas que sueñan con poner en alto al país?

Que no dejen nunca de luchar ni de creer y que tarde o temprano les llegará su oportunidad. Lo más importante en el deporte es la constancia. Si eres constante, al final recogerás el fruto que cosechaste. Les deseo muchos ánimos y mucha suerte a todos, nunca se rindan. Nunca tiren la toalla.