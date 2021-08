Pedro Troglio y su aterradora experiencia: ¿Por qué no aterriza en el aeropuerto Toncontín cuando llega a Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio vive con una fobia a los aviones y le tiene terror al Aeropuerto Internacional Toncontín. Desde su fichaje por Olimpia hace dos años, el entrenador argentino únicamente aterrizó en Tegucigalpa en sus primeras ocasiones, pero desde hace algún tiempo ha preferido hacer un viaje extra en automóvil antes de llegar o salir desde la capital.

A Troglio no le gusta aterrizar en el Toncontín, considerado uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo y donde ya se han registrado algunos accidentes que han cobrado víctimas mortales.

El aeropuerto Toncontín está entre los más peligrosos del mundo.

“Es el segundo aeropuerto más peligroso del mundo, yo no me bajo ahí, mejor me voy a San Pedro Sula y voy manejando. No bajo más por ahí, está entre montañas y tiene que mantenerse a cierta altura donde hay nubes”, dijo en su momento el argentino quien el martes arribó en el Ramón Villeda Morales que tiene una pista más amplia.

¿DESDE CUÁNTO TIENE ESA FOBIA?

Y es que el trauma a los aviones para Troglio data de 1987 cuando vivió una aterradora experiencia al viajar con la selección de Argentina hacia Alemania donde casi termina en una tragedia aérea.

Pedro recordó que en aquel momento que un rayo impactó en el ala de la aeronave y provocó la desestabilización del avión provocando momentos de terror en todos los pasajeros, pues creían que iban a caer.

Pedro Troglio viajando en un avión privado desde Argentina a Honduras en este año.

“Íbamos a Berlin a un torneo donde jugaba Rusia, Alemania y Argentina, en en Zúrich había que bajar y le dicen al piloto que de la vuelta porque porque había una cumulonimbus (nubes de tormenta) y cuando iba bajando da un rayo en el ala, hubo un descontrol, nosotros vimos el fogonazo, vimos la explosión y empieza a perder altura, quería salir de la tormenta, pero los bolsos caían, había gritos, todos creían que caíamos, pero salió de la nube, se estabilizó un poco y cuando estábamos por aterrizar había vientos cruzados, bajamos y el piloto estuvo suspendido un año”, relató Troglio al recordar que el piloto no hizo caso y bajó en lugar de retornar.

“A partir de ahí quedé traumado, antes de despegar estoy ahí como muerto (en el avión)”, explicó.

DATO

La lista de los aeropuertos más peligrosos, según el grado de riesgo, incluye al Courchevel (alpes franceses), Princess Juliana (San Martín), Juancho E. Yrausquin (isla de Saba), Gibraltar, Toncontín (Honduras), Gustaf III (San Bartolomé), Madeira (Portugal), Kai Tak (Hong Kong), Congonhas, (Brasil) y Narsarsauaq (Groenlandia).