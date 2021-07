Oficial: Varane se marcha del Real Madrid y es nuevo futbolista del Manchester United

Manchester, Inglatera

Raphaël Varane se ha convertido este martes oficialmente en nuevo futbolista del Manchester United, llega procedente del Real Madrid en donde tuvo varios años de éxito.

Mediante sus redes sociales, el conjunto madridista anunció la marcha del defensor francés y la llegada del zaguero al cuadro de la Premier League de Inglaterra.

"El Real Madrid C. F. y el Manchester United FC han acordado el traspaso del jugador Raphaël Varane", comenzó detallando el equipo blanco.

Y añadieron: "Nuestro club le agradece su profesionalidad y su comportamiento ejemplar durante las diez temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta, con la que ha ganado 18 títulos: 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

"El Real Madrid quiere mostrar todo su cariño a Raphaël Varane y a su familia y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su trayectoria profesional".

???????, ???? ?



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ?⚪️⚫️#MUFC