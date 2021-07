'Tata' Martino sobre Honduras: “No hay margen de error y nos espera un rival que ha crecido mucho”

Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

México espera mostrar una mejor imagen ante la Selección de Honduras tras lo hecho en la fase de grupos de la Copa Oro 2021, así lo dijo el entrenador argentino Gerardo 'Tata' Martino en la conferencia previa al partido de los cuartos de final.

¿Cómo cambiar o revertir la imagen de esta selección en su último partido para dominar a Honduras?

Entiendo que ahora viene la parte más difícil de la competencia sobre todo porque no hay margen de error y sí de mejora, nos espera un partido con un rival que ha crecido mucho y con quien jugamos un partido parejo en Atlanta, ahora esperamos ejercer el mismo dominio y tener una mejor contundencia.

¿Cómo está el grupo, qué ha hecho para que no se fastidien en una concentración tan larga?

No es fácil a esta altura del año estar tanto tiempo concentrado y una semana de descanso entre Final Four y Copa Oro, pero están bien, tratamos de crear algún tipo de actividad que les limpie la cabeza y hasta ahora lo que nos interesa es competir bien, estamos en la recta final y la parte mas difícil la pasamos en la fase de grupo.

¡EL VIDEO DEL MOMENTO!



El reencuentro de Salvador Nasralla con el árbitro mexicano 'Chiquidrácula' Rodríguez, a quien acusó de ”vendido” y “ladrón” en 2009 durante un partido de la Selección de Honduras. ¿Está arrepentido por sus palabras? ➡ https://t.co/Zo2TswUTr1 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 24, 2021

¿Nos debemos quitar el mito de que acá se debe venir con una selección B?

Debemos utilizar esta competencia para que se venga con los futbolistas completos, los que están Europa o bien con jugadores locales, todo lo que esta bien organizado se puede hacer para tener una buena participación. Lo de la paridad es de siempre, ese tipo de comentarios del torneo es desde siempre e intuyo también que a medida pase el tiempo se seguirá diciendo lo mismo con la salvedad que es aquí donde se debe competir.

¿Han hablado sobre esos últimos 15 minutos que le ha complicado sus rivales?

Solo el último porque ante Trinidad y Guatemala fueron netamente dominados por México y como dije al final ante El Salvador; a partir del minuto 61 y habiendo podido acrecentar la diferencia, le dimos entrada al rival y fueron los peores 30 minutos que nos tocó jugar en la competencia, es algo que debemos mejorar, pero es difícil en cualquier competencia pretender ejercer un dominio de 90 minutos, siempre habrá algún momento donde el contrario impondrá un nivel supremacía.

¿De caer mañana México sería un completo fracaso para su selección?

Si a usted le gusta mencionarlo de esa manera, está bien.

¡SE ATREVEN Y DAN PRONÓSTICOS!



Mexicanos son optimistas en Phoenix, sede del partido, y creen que su selección va a golear a Honduras en los cuartos de final de la Copa Oro 2021 ➡ https://t.co/yA7LoWKbzp — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 22, 2021

¿El triunfo de la Sub-23 de México en Juegos Olímpicos los somete a una presión extra a la que ya tiene?

Hasta donde sé, es la misma camiseta y el mismo país y si nos va bien a nosotros es lo que deseamos y para lo que estamos trabajado, acá no competimos sobre a quién le va mejor en la competencia que juega.

¿Se juntaron a ver el partido y cómo vivieron ese juego ante Francia?

No nos juntamos, no es fácil a las 3:00 AM, pero estábamos al tanto, algunos lo hemos visto y sobre todo resaltar la actuación que ha tenido, lo sólida y eficente que ha sido con actuaciones individuales y colectivas muy altas.