Con nuevo formato: Definido el calendario del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Liga Nacional de Honduras definió este lunes el calendario para el Torneo Apertura 2021 que estará comenzando a partir del próximo 7 de agosto.

El campeonato de la primera división del fútbol hondureño estará iniciando el próximo mes de agosto y se espera que la temporada concluya a más tardar hasta el 31 de diciembre del presente 2021.

Cabe señalar que el torneo regresa al formato anterior en donde se disputarán 18 jornadas, luego se pasará a la fases de repechaje, semifinales y finales.

Los primeros dos equipos de las vueltas regulares se meterán a semifinales y los otros cuatro van al repechaje.

De ahí saldrán los rivales en semis de los mejores clasificados. Otra de las novedades es que en los duelos de repechaje, si en 180 minutos hay empate en el marcador global, todo se va a definir en penales.

Calendario

El tricampeón Olimpia comenzará la campaña jugando en Tocoa ya que visitará a la Real Sociedad.

Por su parte el Victoria, club que vuelve a la Liga Nacional de Honduras, iniciará el torneo visitando nada más y nada menos que al Real España en choque que se disputará en San Pedro Sula.

Honduras Progreso vs Marathón, Vida vs UPN y Motagua vs Platense serán el resto de los encuentros de la jornada 1 del Apertura 2021.

En el caso de los clásicos se jugarán en las jornadas 2, 3, 4, 6, 8 y 9 en la primera vuelta. En la segunda ronda, se disputarán en las jornadas 10, 11, 12, 14, 16 y 17.

Los clásicos ceibeños entre Victoria vs Vida vuelven para la próxima temporada y se estarán disputando en la jornada 5 y 15.

El calendario del Apertura 2021

Jornada 1:

Honduras Progreso vs Marathón (7 de agosto)

Vida vs UPN (8 de agosto)

Real Sociedad vs Olimpia (8 de agosto)

Motagua vs Platense (8 de agosto)

Real España vs Victoria (8 de agosto)

Jornada 2:

Olimpia vs Real España (11 de agosto)

Marathón vs UPN (11 de agosto)

Platense vs Honduras Progreso (11 de agosto)

Real Sociedad vs Vida (11 de agosto)

Victoria vs Motagua (12 de agosto)

Jornada 3:

Motagua vs Marathón (14 de agosto)

UPN vs Honduras Progreso (15 de agosto)

Platense vs Real España (15 de agosto)

Olimpia - Vida (15 de agosto)

Honduras Progreso vs Vida (15 de agosto)

Jornada 4:

UPN vs Platense (21 de agosto)

Motagua vs Olimpia 22 de agosto

Honduras Progreso vs Victoria (22 de agosto)

Vida vs Marathón (22 de agosto)

Real España vs Real Sociedad (22 de agosto)

Jornada 5:

Vida vs Victoria (25 de agosto)

Platense vs Marathón (25 de agosto)

Olimpia vs Honduras Progreso (25 de agosto)

Real Sociedad vs Motagua (25 de agosto)

Real España vs UPN (26 agosto)

Jornada 6:



Honduras Progreso vs Vida (28 de agosto)

Motagua vs UPN (29 de agosto)

Marathón vs Real España (29 de agosto)

Real Sociedad vs Platense (29 de agosto)

Victoria vs Olimpia (29 de agosto)

Jornada 7:

Marathón vs Real Sociedad (3 de septiembre)

Honduras Progreso vs Motagua (4 de septiembre)

UPN vs Victoria (4 de septiembre)

Vida vs Real España (4 de septiembre)

Olimpia vs Platense (4de septiembre)

Jornada 8:

Olimpia vs UPN (11 de septiembre)

Real Sociedad vs Honduras Progreso (12 de septiembre)

Victoria vs Marathón (12 de septiembre)

Real España vs Motagua (12 de septiembre)

Platense vs Vida (12 de septiembre)

Jornada 9:

Motagua vs Vida (15 de septiembre)

UPN vs Real Sociedad (15 de septiembre)

Honduras Progreso vs Real España (15 de septiembre)

Victoria vs Platense (15 de septiembre)

Marathón vs Olimpia (16 de septiembre)

Jornada 10:

UPN vs Motagua (18 de septiembre)

Real España vs Marathón (19 de septiembre)

Olimpia vs Victoria (19 de septiembre)

Vida vs Honduras Progreso (19 de septiembre)

Platense vs Real Sociedad (19 de septiembre)

Jornada 11:

Olimpia vs Motagua (25 de septiembre)

Platense vs UPN (26 de septiembre)

Victoria vs Honduras Progreso (26 de septiembre)

Real Sociedad vs Real España (26 de septiembre)

Marathón vs Vida (26 de septiembre)

Jornada 12:

Honduras Progreso vs Platense (2 de octubre)

Vida vs Real Sociedad (3 de octubre)

Motagua vs Victoria (3 de octubre)

Real España vs Olimpia 3 de octubre

UPN vs Marathón (3 de octubre)

Jornada 13:

Victoria vs Real España (8 de octubre)

Olimpia vs Real Sociedad (9 de octubre)

Marathón vs Honduras Progreso (9 de octubre)

Platense vs Motagua (9 de octubre)

UPN vs Vida (9 de octubre)

Jornada 14:

Real España vs Platense (16 de octubre)

Honduras Progreso vs UPN (17 de octubre)

Vida vs Olimpia (17 de octubre)

Motagua vs Marathón (17 de octubre)

Real Sociedad vs Victoria (17 de octubre)

Jornada 15:

Honduras Progreso vs Olimpia (23 de octubre)

Marathón vs Platense (24 de octubre)

Motagua vs Real Sociedad (24 de octubre)

UPN vs Real España (24 de octubre)

Victoria vs Vida (24 de octubre)

Jornada 16:

Real Sociedad vs UPN (27 de octubre)

Olimpia vs Marathón (27 de octubre)

Vida vs Motagua (27 de octubre)

Real España vs Honduras Pogreso( 27 de octubre)

Platense vs Victoria (28 de octubre)

Jornada 17:

Vida vs Platense (30 de octubre)

Marathón vs Victoria (31 de octubre)

Honduras Progreso vs Real Sociedad (31 de octubre)

Motagua vs Real España (31 de octubre)

UPN vs Olimpia (31 de octubre)

Jornada 18:

Platense vs Olimpia (6 de noviembre)

Real Sociedad vs Marathón (6 de noviembre)

Motagua vs Honduras Progreso (6 de noviembre)

Victoria vs UPN (6 de noviembre)

Real España vs Vida (6 de noviembre)