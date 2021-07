Deybi Flores deja al Olimpia y se convierte en nuevo legionario hondureño

Tegucigalpa, Honduras

El mediocampista Deybi Flores no seguirá más en las filas del Club Deportivo Olimpia y este miércoles se ha convertido en nuevo legionario hondureño de cara a la próxima temporada.

El volante de contención de 25 años de edad, está participando con la selección de Honduras en la Copa Oro que hizo su debut goleando 4-0 a Granada y hoy ha concretado su salida al exterior.

Mediante sus redes sociales, Deybi anunció su salida del Olimpia y tuvo palabras de agradecimiento para la institución y la afición del cuadro albo que ha disfrutado de su fútbol por dos años y medio.

"Me voy del Club Olimpia de la que ha sido mi casa durante 2 años y medio. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que nada que reprochar. Quiero expresarle mi gratitud porque siento que le debo mucho al club y que cuando más lo necesitaba me dieron una oportunidad, creyeron en mí en mi capacidad cuando nadie más lo creía", señaló el centrocampista catracho.

Y añadió: "Me llevó grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos.".

Deybi señaló que espera volver al Olimpia en algún momento ya que recibió grandes muestras de cariño.

"Espero volver algún día. Para mí no es un adiós, es hasta un pronto. Pero pase lo que pase, ya son mi familia y los llevó en mi corazón", indicó.

Nuevo destino

En información que brinda Diario Diez, señalan que Deybi Flores se estará uniendo al Panetolikos FC, equipo de la Superliga de Grecia.

El nuevo club de Deybi fue fundado en 1926 y su actual entrenador es el griego Makis Chavos.

El Panetolikos FC nunca ha ganado un título en la primera división de Grecia y en la temporada pasada finalizó en el puesto 12 de la clasificación siendo una campaña para el olvido.

Cabe señalar que Deybi tendrá una segunda oportunidad en el exterior ya que en su momento formó parte del Vancouver de Canadá.