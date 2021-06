Fechas y horarios: Así se jugarán los cruces de cuartos de final de la Eurocopa 2021

Londres, Inglaterra

Este martes se han definido los clasificados y por lo tanto los cruces que tendremos en la fase de cuartos de final de la Eurocopa 2021.

Las selecciones de Ucrania e Inglaterra han sido las últimas en superar los octavos de final luego de que eliminaron a Suecia y Alemania respectivamente.

La fase de cuartos de final de la Euro se estará disputando durante este viernes 2 y sábado 3 de julio en choques de poder a poder que se disfrutarán de principio a fin.

Ya para dicha instancia no tendremos a poderosas selecciones como Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos, ya que se han quedado en el camino para sorpresa de muchos.

Uno de los partidos más atractivos de los cuartos será el que disputen Bélgica vs Italia, ya que ambos equipos son serios candidatos para ser el nuevo rey de Europa.

Viernes 2 de julio

Suiza vs España (10:00am)

Bélgica vs Italia (1:00pm)

Sábado 3 de julio

República Checa vs Dinamarca (10:00am)

Ucrania vs Inglaterra(1:00pm)

? EURO 2020 quarter-finals set!

Who will win the ??#EURO2020 pic.twitter.com/SjVkKMHQce