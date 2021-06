Christian Eriksen rompe el silencio tras sufrir un paro cardíaco: "Quiero entender todo lo que pasó"

Dinamarca

Transcurridas algunas horas después lo sucedido en el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, el volante Christian Eriksen rompió el silencio y envió un mensaje público a través de La Gazzetta dello Sport.

"Gracias por el apoyo. No me rendiré. Me siento mejor, pero quiero entender lo que me pasó. Quiero darles las gracias a todos por todo lo que han hecho por mí", fue el mensaje que envió Eriksen a través de su representante Martin Schoots.

Y añadió: "La mitad del planeta contactó con nosotros, todo el mundo se preocupó. Ahora sólo tiene que descansar. Con él están su mujer y sus padres. Seguirá en observación aún, quizá también el martes", explicó.

Por ahora el volabte danés permanece "estable" ingresado en el hospital, informó este lunes la Federación Danesa (DBU).

"Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio", informó en rueda de prensa Jakob Høyer, jefe de comunicación de la DBU.

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, había explicado en otra comparecencia que el jugador se desvaneció solo junto a la banda, sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerto unos segundos, hasta que fue reanimado con un desfibrilador.

De momento, se desconoce la causa, de ahí que continúe hospitalizado mientras es sometido a más exámenes médicos.

El encuentro fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó casi dos horas después tras comprobar sus compañeros que Eriksen se encontraba en buenas condiciones y de que hubiera acuerdo por todas las partes implicadas en el partido.

Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un tanto de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca dispuso de un penalti para igualar el encuentro, pero lo malogró Pierre-Emile Höjbjerg.