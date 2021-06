Italia y Turquía inauguran hoy la Eurocopa en Roma

Roma, Italia

Tres años y medio después de vivir el día deportivamente más triste de su historia, con la clasificación fallida al Mundial de Rusia 2018, Italia dará hoy el pistoletazo de salida a la Eurocopa con un duelo de alta exigencia contra Turquía, equipo que sabe dar su mejor versión en las citas grandes.

El escenario del Olímpico romano, con 16,000 espectadores en las gradas y el tenor Andrea Bocelli como protagonista de la ceremonia de apertura, alberga el comienzo de una Eurocopa que para Italia debe representar una redención y la guinda al renacimiento lanzado por el técnico Roberto Mancini.

Ya no queda ningún superviviente del equipo campeón del mundo de 2006, del que Gianluigi Buffon fue el último en dar su adiós; pero Mancini armó a una selección competitiva, que cuenta con elementos de alto recorrido internacional como Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini o Marco Verratti, y jóvenes llamados a afirmarse definitivamente entre los más grandes.

Es el caso del meta Gianluigi Donnarumma, de Nicoló Barella, de Federico Chiesa o de Manuel Locatelli, quien tendrá el reto de sustituir al lesionado Verratti en el debut.

El choque entre las selecciones de Italia y Turquía estará comenzando a partir de la 1:00pm, horario de Honduras. Lo podrás ver por la señal de SKY y Deportes TVC que transmitirá 12 partidos de la competición.

El seleccionador turco Senol Gunes cuenta con una plantilla que mezcla excelente técnica, como la de Hakan Calhanoglu e Yusuf Yazici, y experiencia y carácter, como el de Burak Yilmaz, artillero flamante campeón de Francia con el Lille.

El zaguero Merih Demiral conoce muy bien a Italia, al jugar en el Juventus, y su compañero de selección Caglar Soyuncu, del Leicester, está acostumbrado a medirse con los mejores delanteros de Europa en la Premier League.

Las leyendas italianas Francesco Totti y Alessandro Nesta lanzarán hoy la 16ª edición de la Eurocopa de fútbol en Roma, antes de dar paso a Andrea Bocelli y una actuación virtual de Martin Garrix, Bono y The Edge.

??????! ? Turkey ? Italy



How are you feeling? #TUR #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/nXMryn6FjH