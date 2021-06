Griezmann 'dispara' contra Koeman y revela por qué juega mejor con Francia

París, Francia.

El delantero francés Antoine Griezmann destaca en cada encuentro con la Selección de Francia. Ahora, el delantero del Barcelona, se prepara para encarar la Eurocopa, junto a Kylian Mbappé y Karim Benzema en ofensiva. Los campeones del mundo intentarán destronar a Portugal en el cetro europeo.

El jugador del equipo catalán no ha vivido dulces momentos en la ciudad condal. Allí, Griezmann, surgido en las inferiores de la Real Sociedad, ha entregado apenas destellos de su juego que lo catapultó como uno de los mejores del mundo en Atlético de Madrid.

El delantero habló para el medio francés L'Equipe y confesó que se siente más cómodo jugando "libre", como en Francia, que por la banda, como en Barcelona. Esta explicación de esquema responde, según medios franceses, también a una incomodidad con el entrenador neerlandés del Barca, Ronald Koeman.

"Me siento más cómodo jugando con libertad. Es cierto que cuando me ponen a jugar por la banda, no tengo el regate ni la velocidad para el uno contra uno", explicó Griezmann.

El atacante de 30 años vivirá su tercera temporada en Barcelona. Algo que, por ahora, lo tiene sin cuidado, concentrado con Francia, donde siempre brindó destacadas actuaciones.

"En Francia me he hanado el respeto. En la Selección, todos los balones me pasan, me siento mucho más libre, como cuando jugaba en Atlético de Madrid. . En Barcelona, mi comienzo fue complicado. A veces las críticas fueron exageradas", concluyó.

Con Atlético de Madrid, en 257 encuentros, Griezmann anotó 133 goles. También ha marcado 37 en 91 cotejos con la camisa de Francia. En Barcelona, en 99 encuentros, marcó en 35 veces. Sin embargo, se cuestiona que su rol no ha sido el de un protagonista. En tanto, su futuro podría no sufrir variables en los próximos meses. Se avizora que Griezmann será el titular en la delantera 'culé, junto a Messi y Sergio Agüero, reciente fichaje del club.