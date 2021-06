México pierde a importante jugador para enfrentar a Honduras

Atlanta, Estados Unidos.

A las bajas de los zagueros Carlos Salcedo y César Montes en la Selección de México se suma la del mediocampista Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), de cara al encuentro amistoso contra Honduras, este sábado, en Atlanta, Estados Unidos (5:30 pm. hora de Honduras).

El seleccionador de México, el argentino Gerardo 'Tata' Martino, no dispondrá del hombre formado en Barcelona y con pasaje por el Villarreal español (31 años de edad). Dos Santos no disputó minutos en el 'Final Four' de Concacaf, en el que México cayó en la final contra Estados Unidos, en tiempo extra (3-2).

Dos Santos intentó recuperarse y permaneció concentrado, aunque entrenando de forma diferenciada, para encarar el encuentro contra la 'Bicolor', dirigida por Fabián Coito, pero este jueves, la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) confirmó su retiro de la concentración. Regresó a Los Ángeles para continuar su recuperación.

El mediocampista, regular titular en el esquema del argentino, se perfilaba para disputar minutos frente a Honduras. Dicho encuentro, según informes, será encarado por México con extendida responsabilidad, a consecuencia de la derrota en el torneo regional, contra el tradicional rival mexicano.

En tanto, Dos Santos, actualmente en MLS, con el LA Galaxy, donde comparte con el histórico máximo goleador de México, Javier 'Chicharito' Hernández, se une a una interminable lista de afectados en México, como Raúl Jiménez (Wolverhampton de Inglaterra), Jonathan Orozco (Tijuana de México), Erick Gutiérrez (PSV de Países Bajos) y los mencionados Salcedo (Tigres de México) y Montes (Monterrey de México).

Honduras, por su parte, perdió, por lesión, a Alberth Elis, pilar en la ofensiva del esquema de Coito, y a Edrick Menjívar, arquero suplente de Luis 'Buba' López. Ambos regresarán este jueves a Honduras para iniciar su proceso de recuperación.