Edrick Menjívar revela las claves para detener los penales ante Motagua: “Me puse a ver videos”

Tegucigalpa, Honduras.

Edrick Menjívar fue el héroe del Olimpia en la vuelta de la Final de Liguilla para que el equipo merengues quedara campeonísimo del Torneo Clausura 2021 tras parar dos penales en la tanda contra el Motagua.

El portero de 28 años contó que “me fui con una bronca tremenda el partido pasado porque de dos penales no pude sacar ninguno y yo sé que tenía la capacidad para sacar alguno, sabía que me iban a dar la revancha hoy y gracias a Dios lo logramos”.

PREPARACIÓN PARA LOS PENALES

Mejívar detuvo el primer lanzamiento que hizo el paraguayo Roberto Moreira y el último que tiró Walter Martínez. Desveló cómo se preparó para la tanda de penales y así poder conquistar el tricampeonato.

El penal que le detuvo a Roberto Moreira.

“Me puse a ver los videos de la última tanda de penales (contra Real España), ellos en los últimos dos años han ido a penales bastante, tenían buenos penaleros pero hoy nos pudimos imponer”, dijo.

El también guardameta de la Selección de Honduras reveló las claves para tapar los tiros de Moreira y Martínez. “Después de ver el video del penal que me hizo (Roberto) en el primer partido, me di cuenta que me moví muy rápido, entonces en esta sabía que tenía que aguantarlo hasta el último momento, él no la iba a colocar al ángulo ni nada, solo tenía que aguantarlo y adivinarlo y lo hice”.

“El Colocho creo que fue más intuición por como se paró él, me regaló ese lado y honra y gloria a Dios”, dijo sobre el disparo de Walter Martínez.

El portero hondureño al momento de parar el lanzamiento de Walter Martínez.

En el momento que Jerry Bengtson lanzaba el penal decisivo para el triunfo del Olimpia, el arquero estaba de espaldas y cuenta la razón. “No me gusta verlos, mire el de Leverón y lo falló, entonces dije que ya no los vuelvo a ver, igual en Seattle no vi ninguno tampoco y hoy lo volví a hacer”.

Menjívar se convirtió en uno de los hombres más importantes de Pedro Troglio en este campeonato. “El profe me había dicho que podía llegar a esto, él confiaba en mi, sabía que iba a ser mi momento y pues lo aproveché”.

MENSAJE A LA FAMILIA

Menjívar posando con el trofeo del tricampeonato.

Edrick Menjívar aprovechó la oportunidad para saludar a su familia. “Quiero mandar un saludo a mi futura esposa, a toda mi familia de Roatán, ha sido difícil porque ya días no los veo, pero espero verlos pronto, un abrazo a todos“.

El portero había apostado cortarse la barba si quedaban campeones. “No, es la cábala, entonces no me la puedo cortar“, cerró.