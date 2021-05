Diego Vázquez sobre la final ante Olimpia: “Queremos que no haya incidencia arbitral”

Tegucigalpa, Honduras.

Llegar a las instancias de finales se ha convertido en una constante para el entrenador de Motagua, Diego Vázquez. Se dice fácil, pero detrás de ello hay un trabajo de calidad con el club. El argentino se alista para dirigir si final número 13 al frente del Ciclón Azul en la Liga Nacional y la quinta contra el archirrival Olimpia.

Ya más tranquilo y con la mente más fría, el estratega sudamericano charló con Diario La Prensa y no ocultó su felicidad por estar en la pelea del título del Torneo Clausura 2021 frente a los merengues, aunque deben vencerlos en la final de liguilla y forzar la finalísima.

'La Barbie' suma cinco campeonatos ligueros y uno de supercopa, su objetivo es la sexta corona en la primera división. “Primero que nada estoy contengo por una final más, contando la que le ganamos a Marathón en una supercopa creo que ya son 15 finales disputadas, que no es tema menor, contando las que hemos jugado también internacionalmente”, dijo el argentino.

La palabra competencia se le ha caracterizado al plantel de Diego Vázquez que siempre busca la excelencia. “Lo mismo, somos muy exigentes, tratamos de estar siempre peleando, es complicado estar luchando arriba. Esto es un reconocimiento de todo el cuerpo técnico”.

Motagua estuvo a nada de perder el boleto a la final de la liguilla, pero los penales estuvieron a su favor contra Real España (7-6). “Nunca nos damos por vencidos. No tuvimos nuestro mejor partido, pero es una serie de 180 minutos y fuimos mejores; si vez en la tabla general, al Real España le sacamos como 30 puntos de ventaja y el pase es más que merecido”.

DARDOS A OLIMPIA

'La Barbie' está en contra que al Olimpia se le diga bicampeón, ya que no ganó los dos torneos de forma consecutiva.

Diego Vázquez saludando a Pedro Troglio en el último clásico que disputaron en el Nacional.

“No me gusta que estén diciendo que Olimpia es bicampeón, bicampeón las pelotas, me parece que desinforman a la gente. Entonces no sirvió el torneo que se suspendió por el coronavirus. Vos sos bicampeón cuando ganás los dos torneos seguidos, ¿que pasó? se saltaron, paremos un poco y dejemos de hacer demagogia para todas las partes, debería ser equitativo, ya me cansaron con eso del bicampeón, tricampeón, dejen eso”, sostuvo.

Diego considera que en la final están los dos mejores, una idea que comparte con su colega Pedro Troglio. “Son los dos mejores equipos que llegaron a la última instancia, comparto esa opinión que dijo Troglio. Sin embargo, no me parece justo el formato, y ya en los duelos en las primeras fechas hubo incidencias arbitrales que lo hacen tener ventaja, pero fuera de eso debemos estar a la altura en ambos duelos y ser más competitivos”, recalcó.

ARBITRAJE

La Comisión Nacional de Arbitraje confirmó al porteño Armando Castro como el árbitro central para el primer partido de la final a disputarse el domingo en el estadio Nacional.

“Son partidos parejos, pero lo arbitral nos ha perjudicado, solo queremos que no haya incidencia arbitral por ningún lado y que se imponga el mejor en la cancha. Hasta a mí me cansa ese tema, por más que digan que soy llorón siempre estaré diciendo lo que no me gusta”.

Armando Castro ya ha pitado varios partidos al Motagua en este campeonato.

ILUSIÓN POR GANAR OTRO TÍTULO

Vázquez considera que Marco Tulio Vega y Cristopher Meléndez podrían estar para el primer duelo contra el Olimpia, ambos salieron lesionados en el partido contra la Máquina.

“Vega tuvo un golpe, esperemos no sea nada grave, si no es nada del otro mundo. Al igual que Cristopher Meléndez que salió con un golpe, pero esperemos que estén disponibles”, dijo.

El objetivo en el campamento azul es claro, ganar la copa 18 en la historia. “Claro, estamos ahí, ese es el objetivo final, pero tenemos que vencerlos dos veces, este es el cuarto paso que debemos dar y nos ilusiona. El grupo está bien, pese a todo lo que hemos enfrentado buscamos siempre la excelencia. Motagua merece estar donde está, llegamos bien a la final, fuertes y con la mentalidad de ganar”, comentó Diego.

El técnico del Ciclón Azul desea lograr su sexto trofeo de liga, pero sabe que debe vencer en dos series al Olimpia. “Me veo campeón, pero voy paso a paso, la idea es ganar. Me ocupa todo, que los árbitros que elijan no tenga incidencia como ha pasado en los últimos tiempos”, cerró.