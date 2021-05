¡Primicia! Pedro Troglio confirma que está muy cerca de renovar con Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio ha revelado en exclusiva a Diario La Prensa que tiene prácticamente todo arreglado para su renovación con el Olimpia, donde su contrato se vence al finalizar el presente Torneo Clausura 2021.

El entrenador argentino ha puesto al equipo blanco en el radar desde su llegada, ha conquistado un bicampeonato y va por el Tri. Asegura que ya se reunió con el presidente del León, Rafael Villeda, y está muy cerca de firmar su ampliación de contrato.

“No sé cuánto en porcentaje (está avanzada la renovación). Ya me junté con el presidente el otro día, de parte de él y mía hay voluntad de cerrar las partes, yo sé cual es la situación del club, del país, entiendo que vengo de una liga donde claramente lo económico es lo más conveniente. Acá el club siempre ha hecho un gran esfuerzo más allá de lo que generalmente hacía, estoy agradecido. Sería mi tercer año en el país, creo que no habrá ningún inconveniente de que lleguemos a un acuerdo con los dirigentes, si Dios quiere en estos días tendríamos que llegar ya a un acuerdo“, dijo en comunicación con el Diario Líder.

“Hablo de la realidad del club, vengo de una liga muy económicamente cara y entonces cuando uno viene acá, venía claramente a otra situación, gracias a Dios el fútbol me ha dado la posibilidad de estar tranquilo, de tomar decisiones que me hagan sentir cómodo, viné a Olimpia más que nada por un presente deportivo que me podía dar la posibilidad de salir campeón, que esa realidad es la que conseguimos, eso ha generado la situación económica, pero yo sé que el club puede llegar hasta un cierto lugar, yo reconozco que el club puede hacer un esfuerzo hasta un lugar, eso lo tengo claro, el club también sabe lo que yo pienso, creemos que no va a ver ningún inconveniente de llegar a un acuerdo“, prosiguió.

A LA ESPERA DE OTRA REUNIÓN

El técnico sudamericano espera otra reunión con los altos mandos del León para cerrar la vinculación. “Está muy cercana la posibilidad de seguir en el club, falta solamente que nos juntemos una vez más, que nos pongamos de acuerdo con Osman (Madrid), con Rafa (Villeda) y está todo bien. Cada uno entiende la situación del otro“.

“Yo estoy fuera de mi país, hace dos años que no vuelvo a mi país, en el medio perdí a mi padre, no veo a mi madre que está también de salud complicada, estoy alejado de mis hijos y esposa. Hay esfuerzos que uno hace que también van en lo moral, en lo económico, en un montón de situaciones, pero bueno, creemos igual que las dos partes estamos cómodas, no solamente en lo futbolístico, sino en lo humano, tenemos una relación laboral y personal muy buena con el cuerpo dirigente, así que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo“, añadió.

QUIERE FIRMAR ANTES DEL FINAL DEL TORNEO

Pedro Troglio durante el partido de vuelta de la final de grupos contra Real España. Foto Emilio Flores

Troglio desea estampar su firma en el nuevo contrato antes del final del torneo. “A mí me gustaría terminarlo antes porque yo cuando termine el campeonato al otro día me tomo el avión para Argentina, quiero ir a ver 15 o 20 días a mi familia, necesito ir a ver a mis hijos, a mi esposa y a mi mamá, necesito ir sí o sí. Hace una semana perdí a mi último tío, que es hermano de mi mamá, el menor, estos golpes sobre todo para ella son bien duros, tengo ganas de verla para alegrarle un poco el alma y también ver a mi esposa y mis hijos. Me gustaría tener todo decidido antes de irme“.

Por último, el entrenador nacido en Luján sigue contemplando la posibilidad de traer a su familia a vivir a Honduras siempre y cuando tenga un largo contrato. “Si yo tuviera una continuidad muy larga en el país, creo que en el momento ya traerlos a mi esposa y sobre todo a mis hijas chiquitas para que estudien acá y ya evitar este desarraigo de verte, estar tres meses sin verte y después volverte a ver, así que trataremos de buscar otra cosa más cómoda para mí“, finalizó.