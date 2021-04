Manchester City hace oficial su retirada de la Superliga Europea

Manchester, Inglaterra

El Manchester City confirmó su intención de abandonar el proyecto de la Superliga europea, en el que formaba parte de los miembros fundadores junto a otros once clubes.

"El Manchester City puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para abandonar el grupo que está desarrollando los planes para la Superliga europea", informó el club inglés en un escueto comunicado.

Este anuncio confirma las informaciones de medios británicos de que el City, junto al Chelsea, estaban planteándose su retirada de un proyecto que no gustaba ni a la clase política, ni a los aficionados, ni al propio entrenador del club, Pep Guardiola.

"El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia", declaró el técnico catalán este martes cobre una competición en la que 15 plazas de las 20 del total estarían reservadas todos los años a los equipos fundadores.

Poco después del comunicado del City, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo estar "contento" de la decisión del equipo inglés, el primero de los 12 fundadores de la Superliga que abandona un proyecto que amenazaba con dinamitar el fútbol europeo.

Competición

Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan e Inter de Milán son los otros diez clubes europeos promotores de una Superliga en la que tendrían asegurada su participación, sin depender de los resultados deportivos, y unos ingresos económicos a priori muy superiores a los que reciben en la actualidad por participar en la Liga de Campeones.

La mayoritaria oposición a este proyecto por parte de instancias deportivas, gobiernos, clubes, aficionados y muchos jugadores y entrenadores y las amenazas a que los clubes disidentes y sus jugadores puedan ser excluidos de las competiciones internacionales y domésticas habrían llevado a estos clubes a replantearse la situación.