Carlos 'Pájaro' Perdomo niega quedarse en Estados Unidos: “Se están llevando de encuentro al Marathón”

Portland, Estados Unidos.

José Carlos 'Pájaro' Perdomo, defensor del Marathón, ha negado rotundamente este jueves el rumor que se regó como pólvora que se habría quedado "mojado" en Estados Unidos luego de la participación del club hondureño contra el Portland Timbers por la Liga de Campeones de la Concacaf.

En las redes sociales comenzó a trascender que el jugador hondureño habría decidido dejar las filas del equipo verdolaga para quedarse en tierras estadounidenses, ya que el club catracho arribó la noche del miércoles a Honduras y el futbolista no vino con la delegación.

Tras dicha información, Diario LA PRENSA se contactó con José Perdomo y negó totalmente la noticia, revelando que pidió un permiso para quedarse un día más en EE.UU. ya que sufrió un fuerte golpe en el juego en donde el equipo sampedrano fue goleado 5-0 en la vuelta de octavos de final de la Concachampions.

“Yo tengo mi familia en Honduras y no me quedaré en Estados Unidos, yo salí con un golpe y pedí permiso. La visa la tengo por 10 años y por eso no me quedo, ya me toca regresar”, comenzó acalarando el polifuncional futbolista del Monstruo Verde.

ENFADO

'Pájaro' Perdomo no ocultó su molestia ya que inclusive trascendió un supuesto mensaje de Whatsapp en donde deja una fuerte frase contra el directivo Rolin Peña. El propio futbolista señaló que es totalmente falsa dicha captura.

La imagen de Whatsapp que se hizo viral.

“No sé con qué intención lo hacen de dañar a una persona. Quiero hablar que una imagen que anda circulando no es mía, se están llevando de encuentro a una gran institución. Es más creo que mientan a la barra del Real España y yo en ningún momento he tenido problema con ellos”, aclaró.

Y agregó más sobre el tema: “Es una noticia falsa para dañarnos y de paso dañar al equipo. A las personas del Marathón les digo que merecen respeto ya que a cualquiera le gustaría pertenecer a esta gran institución”.

Por útimo, el futbolista de 27 años de edad informó que la idea es llegar a territorio hondureño este fin de semana: “Creo que el domingo tengo que hacer el cambio de vuelo”, remarcó.

Carlos Perdomo sufrió el golpe en esta acción con el colombiano Dairon Asprilla del Portland Timbers.

Cabe señalar que Marathón se enfrenta este sábado a la Real Sociedad en la ciudad de Tocoa a partir de las 2:00 pm en duelo que abrirá la jornada 12 del Torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras.

El club que dirige Héctor Vargas es último con apenas 10 puntos en el grupo de la Zona Norte y de perder estaría diciéndole adiós a la opción de meterse a la liguilla.