Equipo chino demandó a Rubilio Castillo por más de cinco millones de lempiras y puede ser inhabilitado por la FIFA

San José, Costa Rica.

Tremendo lío tiene a la vista Román Rubilio Castillo. El delantero hondureño del Royal Pari FC de Bolivia ha sido demandado por el Nantong Zhiyun FC, equipo chino que lo fichó en enero de 2019 y que le exige un pago de 218,000 mil dólares, es decir, más de cinco millones de lempiras.

La noticia la publicó la página web www.everardoherrera.com, informando que el problema se originó en diciembre de 2018 cuando el futbolista catracho firmó un pre-contrato con este club asiático, pero en enero del siguiente año que viajó no superó las pruebas médicas, ante esta situación el presidente del equipo le solicitó que se sometiera nuevamente a los estudios y que se presentara a los entrenamientos, sin embargo, Castillo tomó la decisión de volver a China.

Rubilio decidió volver a Honduras y luego terminó siendo fichado por el Deportivo Saprissa de Costa Rica el 28 de enero de 2019 y casi seis meses después fue vendido por el conjunto tico al CD Tondela de Portugal.

El inconveniente empezó cuando Rubilio Castillo decidió demandar al Nantong Zhiyun FC ante la FIFA el 8 de junio del 2020 aduciendo que el documento que firmó era en realidad un contrato válido ya que cumplía todos los elementos. Y también aseguró que lo dejaron varado.

Rubilio Castillo fue fichado por el Saprissa tras su frustrado fichaje con el club chino.

El goleador pidió el pago de $1,200,000 dólares debido a que él consideraba una ruptura contractual por parte del Nantong Zhiyun FC. La respuesta del equipo chino llegó y no solo argumentaron que ellos no lo dejaron botado, sino que fue Rubilio el que no cumplió con lo acordado y realizaron una contrademanda exigiendo $218 mil dólares.

INDEMNIZACIÓN AL CLUB CHINO

La FIFA, a través de su Cámara de Resolución de Disputas, ya analizó todo el problema y determinó que Román Rubilio Castillo incurrió en “incumplimiento de contrato sin justa causa” antes de concretar su llegada al Saprissa.

Además, este organismo decidió que al jugador le corresponde recibir $50 mil dólares ya que dicho pre-contrato estipulaba que cinco días después de fimado el acuerdo el club chino debía abonarle esa cantidad de dinero al hondureño, pero no se hizo.

DURA SANCIÓN A RUBILIO

Rubilio Castillo luego de volver a Honduras procedente de China.

La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA ya informó a Rubilio Castillo y al Saprissa su decisión, en una situación compleja, porque el jugador deberá pagarle a los chinos $218 mil dólares.

De acuerdo a www.everardoherrera.com, de no hacerlo tanto Castillo como Saprissa se verían sancionados. El hondureño podría ser inhabilitado para disputar juegos oficiales hasta por 6 meses y el equipo tico no podría inscribir jugadores nuevos (nacionales o extrajeros) por hasta 3 períodos consecutivos de registro de fichajes.

Al exjugador del Motagua tiene 21 días hábiles para solicitar una apelación a esta demanda, lo mismo que el Saprissa, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.