Héctor Vargas arremete contra Edwin Solani Solano y habla de una hipotética salida del Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador argentino del Marathón, Héctor Vargas, aseguró estar preocupado porque “el equipo no arranca” y luego de la derrota que sufrieron (2-0) contra el Motagua en la séptima jornada del Torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras, arremetió contra su jugador Edwin Solani Solano.

No cree que lo de sus jugadores sea falta de compromis. “Somos un equipo que estamos en todos los torneos tratando de conformar a un equipo y se tiene el tiempo para trabajar. En estos momentos nos faltó tiempo por el tema de la pandemia. Tuvimos dos semanas después de todos porque tuvimos cinco contagios en la casa club de futbolistas jóvenes. Yo generalmente trabajo con jóvenes para iniciar los torneos”, dijo en rueda de prensa tras el partido en el estadio Nacional.

Su preocupación al sumar la cuarta derrota y estar en el último lugar del Grupo B con cinco puntos. “Me preocupa todo cuando mirás que el equipo no arranca y mirás alternativas y algunos jugadores bajaron su nivel como el caso de Edwin Solani, Luis Vega, Mathías Techera, pero es un plantel corto, ahora le sumamos la baja de Garrido y Arriaga está en la Selección. Cuesta conformar un plantel, estamos buscando otras alternativas, son las que tenemos y buscamos cumplir los compromisos y ver si podemos mejorar el equipo para los siguientes partidos”.

Vargas considera que a su equipo le está faltando “la preparación, siempre hemos sido un equipo que se ha preparado, siempre los futbolistas que he tenido se los llevan otros clubes como los jóvenes que se los llevan porque no se pueden retener. Ahora el compromiso de los partidos no nos deja prepararnos, pero tenemos que ajustar para lo que se viene”.

UN TRIUNFO DE SIETE POSIBLES

Marathón apenas tiene un tirunfo en el campeonato, lo logró en la fecha tres (0-1) contra el Vida en La Ceiba el 24 de febrero. “Somos el subcampeón y clasificados a Concacaf y ya días no ganamos. Seguimos siendo un equipo con dificultades económicas, nos es fácil, lo económico nos afectó en esta pandemia. Pero a pesar de todo estamos clasificados de Concacaf y se nos fueron jugadores y no ponemos excusa. No tengo dudas de que pelearemos el primer lugar”.

El estratega sudamericano se mostró molesto durante el partido por desatenciones de sus pupilos. “La equivocación nuestra de dejar que nos tiren el gol y perdiendo puse a Machuca y Castillo por izquierda, Guevara por derecha, luego Vega deja la marca al Vega de Motagua que lo aprovechó y eso molestó”.

CRÍTICAS A SOLANI

Vargas disparó contra Solani Solano, quien según en palabras del propio técnico argentino, bajó su nivel por estar esperando una oferta del Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Vargas criticó a Edwin Solani Solano.

“No tengo ninguna duda, al futbolista hondureño cuando le dicen que se lo van a llevar, cree que se tienen que dejar estar hasta que se lo lleven. Por eso muchos jugadores salen y regresan, hay futbolistas que me ha tocado como en el Olimpia con el caso del Choco Lozano, Alberth Elis y Chirinos, les metí en la cabeza que había que prepararse para irse, ellos se han quedado donde van. El futbolista de aquí se va y en seis meses viene de regreso. El caso de Edwin Solani se quedó esperando que lo llamara Walter Centeno y más bien lo sacaron del equipo (Saprissa) y como que le afectó y no alcanza el nivel que queremos”, criticó Vargas.

Confiesa que ha tenido pláticas con el extremo de 25 años. “Hemos hablado, a Solani hace tres años atrás no lo conocía ni la mamá, hace tres años lo hemos dejado cuando era un jugador que venía de segunda porque Júnior Lacayo se iba al Olimpia. La opción era formarlo y sostenerlo. Ahora le puede afectar eso. Uno le habla, le insiste pero el futbolista sabe lo que le pasa, se cree que lo pueden llevar y yo hablaba con el presidente Orinson Amaya que cuando haya una oferta mínima se va a ir y a lo mejor está confundido de que lo quiere un equipo grande”.

HIPOTÉTICA SALIDA

Por último, el argentino habló de una posible salida del Marathón en un futuro y asegura que si se va tendrá trabajo pronto por merecimiento a lo que ha hecho en el fútbol hondureño.

“La preocupación mía no es la misma de una persona que se levanta a las 4.00 de la mañana para ir a trabajar y no tiene qué comer. Yo tengo una familia bárbara, tengo ocupación; preocupación son los que tienen que sostener la familia en pandemia, como el caso de una persona de nuestro ámbito que perdió todo y se tuvo que venir a vivir a la casa de la suegra con 55 años; eso es preocupación, la mía es ocupación. Si el día de mañana me toca salir, saldré porque he hecho los méritos necesarios para tener una posibilidad de trabajo en otro lado”, concluyó.