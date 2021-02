Clayvin Zúniga relata cómo va su experiencia en la exótica liga de India: “Aquí la vida es tranquila y de primer mundo”

Calcuta, India.

Clayvin Zúniga jamás se imaginó llegar al fútbol de la India. Dos llamadas y una oferta lo hicieron empacar las maletas para emprender un largo camino a una exótica liga.

Luego de dos meses de estar en el país asiático, el delantero hondureño vive un momento especial con su club, el Churchill Brothers SC: fue premiado en enero como el mejor jugador del mes y registra cinco goles y dos asistencias en seis partidos.

El jugador, al que cuando llegó le preguntaban de dónde era, ahora es conocido por muchos en la I-League (Primera División de la India). GOLAZO habló en exclusiva con Clayvin y relató cómo se la pasa tan lejos de sus seres queridos.

¿Por qué el fútbol de la India y no otro país?

Las cosas aquí me han salido mejor de lo que pensaba. Me siento bien en esta travesía que no me esperaba y que llegó. Vine aquí porque quería un cambio para mi vida, hábitos distintos, otro estilo de vida, practicar otros idiomas.

¿Cuéntanos un poco de la liga, cómo es el nivel y la competencia?

La liga es muy buena. Cuando llegué todo mundo me decía: ‘tú de dónde eres’, y yo decía: ‘de Honduras’, y comentaban: ‘dónde es eso’, todo era distinto al principio. Aquí se entrena con mucha intensidad, los jugadores son rápidos, pero no potentes. Ahora estamos jugando en una sola ciudad (Calcuta) por la pandemia, nos quedamos en hoteles de lujo, cada tres días nos hacen pruebas de covid, aquí todo es de primer nivel, eso también me sido un poco raro ya que no he salido mucho a conocer el país.

Clayvin Zúniga acumula cinco goles con la camiseta del Churchill Brothers SC.

EXPERIENCIA

¿Hasta ahora cómo has vivido en la India?

Fíjate que al principio estaba bastante nostálgico porque estaba en cuarentena domiciliar cuando recién vine, son 12 horas de diferencia, no podía dormir, estuve dos semanas así por el cambio de hora, me costó mucho adaptarme a eso, no he salido mucho por el covid-19; pero las veces que he ido a los centros comerciales me llama la atención que la gente anda con saco, corbata y sandalias; los doctores también. Las personas buscan andar cómodas. Las personas andan en bicicleta, motos; aquí le echan 5 dólares de combustible a los carros y andan toda la semana. Aquí la vida es tranquila y de primer mundo. Casi no salgo. He ido a las playas de Goa, que son bonitas y muy limpias.

Llevas cinco goles y dos asistencias en seis partidos con tu club, ¿cómo catalogas este momento?

Yo firmé con el club por una temporada. Ahorita lo principal es seguir creciendo y abrir más puertas.

¿Qué es lo que más extrañas hoy de Honduras?

Mis amigos y mi familia, con ellos paso siempre. Cuando uno se viene para un país tan lejano es complicado, pero son los retos que uno toma para darles lo mejor a ellos. Espero poder verlos pronto.

COMIDA, IDIOMA Y SALARIO

¿La comida qué te ha parecido?

Pues la diferencia es que en la India la comida la preparan distinta, el pollo, arroz, pescado, vegetales, verduras. Lo que si comí, y solo fue una vez, fue carne de res. Aquí muchas religiones no permiten comer res. Un amigo me trajo y luego se lo comenté a otro, y me dijo entre risas: ‘hay que ver si eso era res’. Me puso a pensar, la verdad, no sé si era res u otra cosa.

El delantero hondureño utiliza el número 10 en su camiseta.

¿Cómo haces para entenderte con tus otros compañeros con el tema del idioma?

Pues hablo un poco inglés, como Pedro Picapiedra. A veces toca como los mudos, con señas, ya en la cancha solo les levanto la mano y me la tiran a correr, entre risas. Las entrevistas son en inglés.

Muchos creen que cuando un jugador se va al fútbol de Asia es porque pagan bien, ¿es así?

Se gana bien, busco darle lo mejor a mi familia. A mí me gustaría abrirles las puertas a otros jugadores catrachos, yo vine a probarme y gracias a Dios todo me ha salido bien.

SELECCIÓN DE HONDURAS

¿Clayvin Zúniga aspira a ser convocado por Fabián Coito?

No es algo que me preocupe, la verdad, intento hacer las cosas bien. Si ellos creen que Clayvin Zúniga puede aportarles algo al proyecto, bienvenido sea. Ser llamado a la Selección sería un sueño hecho realidad. Mi realidad ahora es aquí y estoy dando lo mejor de mí.

Zúniga posando con el premio al mejor jugador del mes de enero.

¿Cómo se dio tu fichaje al Churchill Brothers Sports?

“Es una aventura nueva, todo sucedió muy rápido, una persona se comunicó conmigo preguntando por mi situación actual, estaba como agente libre, vino la pandemia y ahí medio se complicó, no había futbol. Entonces pasaron unos meses, me llamaron de otros países también como: Arabia Saudita, Egipto, Líbano, de Costa Rica, Guatemala y algunos equipos de honduras, pero vine aquí porque quería un cambio para mi vida, hábitos distintos, otro estilo de vida, practicar idiomas distintos”.

¿Crees tú que tomaste una buena decisión al irte al futbol asiático?

“Me he sentido bien la verdad, el tiempo pasa rápido, no pienso quedarme a vivir aquí, la idea es trabajar y hacer crecer a mi familia y esposa. Disfruto mucho lo que hago, anotar goles, tener buenos partidos, el tema de la pandemia nos ha tenido encerrados, pero siempre hay que verle el lado bueno”.

¿Hay otros jugadores latinos en la Liga India?

“Latinos no he visto, de Europa si hay, de África también, es una Liga multicultural, hay de Irlanda del Norte, hay chinos. Mi entrenador es argentino, se llama Fernando Santiago Varela, me llevo bien con casi toda la verdad.

¿Cómo es el clima allá?

“Es bien fresco, lo comparo como el de Siguatepeque, la temperatura son bastantes bajas, desde que llegué no ha llovido, pero es agradable todo aquí”.

El futbolista catracho asegura que disfruta mucho de sus visitas a las playas de Goa.

¿Has visitado las playas?

“Si he ido, visité las de Goa, son muy bonitas, me llamó la atención que son súper limpias, aquí la gente cuida todo. Incluso hasta delfines miras en la playa, ver delfines es sinónimo de paz, pese que hay pescadores, pero cuidan mucho sus cosas”.

Datos

La I-League se está jugando en una sola ciudad (Calcuta) por la pandemia del coronavirus.

La I-League es una de las dos máximas categorías del sistema de ligas de fútbol de India.