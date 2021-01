Definido el calendario de Liga Nacional de Honduras para el Torneo Clausura 2021

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras elaboró el calendario para el Torneo Clausura 2021 que dará inicio el próximo 16 de febrero.

Los dirigentes de la Liga y los 10 equipos que la conforman, elaboraron el calendario vía Zoom siendo prácticamente el mismo que se utilizó en el reciente campeonato que finalizó en donde Olimpia se consagró campeón de la mano de Pedro Troglio.

En esta ocasión únicamente los partidos serán a la inversa y se continuará jugando con el mismo formato. Solamente que en esta ocasión se contará con el descenso.

Las fechas, horarios y sedes de los partidos se estarán definiendo en los próximos días.

Todo indica que para la próxima campaña se podrá contar con los aficionados en las graderías con el 30% de capacidad de cada estadio.

Formato

En el Grupo A (equipos zona norte) estará integrado por: Marathón, Real España, Vida, Honduras Progreso y Platense. Por su parte en el B (equipos centro-sur): Olimpia, Motagua, UPNFM, Real de Minas y Real Sociedad.

El desarrollo de los juegos serán 14 jornadas, donde cada club jugará siete partidos de local y siete de visita. Las cinco primeras fechas se jugarán entre equipos del mismo grupo.

Al terminar las vueltas regulares, los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda.

Se jugará una llave (partidos ida y vuelta) entre los equipos que ocupen los primeros lugares de cada grupo (A y B), para definir el ganador de las vueltas. regulares. El vencedor tendrá derecho a la gran final.

Luego el segundo lugar del Grupo A se medirá contra el tercero del B. Y el segundo lugar del B contra el tercero del A. Los ganadores clasificarán a las semifinales, hasta llegar a la final. Si el triunfador de las vueltas regulares fuera el mismo de la fase final se declarará campeonísimo. De lo contrario se jugará la final a ida y vuelta.

Primeras jornadas:

Jornada 1

Marathón - Honduras Progreso

Platense - Vida

Motagua - UPN

Real de Minas - Real Sociedad

Olimpia - Real España

Jornada 2

Real España vs Platense

Vida vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Olimpia

UPN vs Real Sociedad

Motagua vs Marathón

Jornada 3

Marathón vs Vida

Honduras Progreso vs Real España

Real Sociedad vs Motagua

UPN vs Olimpia

Platense vs Real de Minas

Jornada 4

Honduras Progreso vs Platense

Real España vs Marathón

Real de Minas vs UPN

Olimpia Vs Motagua

Real Sociedad vs Vida

Jornada 5

Vida vs Real España

Marathón vs Platense

Olimpia vs Real Sociedad

Motagua vs Real de Minas

UPN vs Honduras Progreso

Jornada 6

Honduras Progreso vs Marathón

Vida vs Platense

UPN - Motagua

Real Sociedad vs Real de Minas

Real España vs Olimpia

Jornada 7

Real España vs Platense

Honduras Progreso vs Vida

Real de Minas vs Olimpia

UPN vs Real Sociedad

Motagua vs Marathón

Jornada 8

Vida vs Marathón

Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad

Olimpia vs UPN

Real de Minas vs Platense

Jornada 9

Platense vs Honduras Progreso

Marathón vs Real España

UPN vs Real de Minas

Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad

Jornada 10

Real España vs Vida

Platense vs Marathón

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs UPN