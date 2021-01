Fabián Coito se interesa en Joshua Canales; pero el jugador analiza jugar con Costa Rica

Querétaro, México.

Tras su debut en la Liga MX en la victoria de 2-0 del Querétaro ante los Pumas, la polémica está servida con el centrocampista de 20 años de edad, Joshua Canales.

Resulta que el futbolista nació en Costa Rica, pero sus padres son hondureños e inclusive disputó un Mundial Sub-17 en la India en el 2017 portando la camiseta de la selección de Honduras.

Horas después de su debut en la primera división de México,la controversia se ha generado ya que en el combinado catracho se han interesado en el jugador, pero resultado que él analiza jugar para la selección tica.

En exclusiva para Diario LA PRENSA, Héctor "Pity" Altamirano, exjugador y hoy entrenador del Querétaro y de Joshua, reveló que Fabián Coito se comunicó con sus auxiliares del cuerpo técnico ya que busca que el centrocampista pueda formar parte de la selección hondureña.

"No hablaron conmigo, pero hablo el DT (Fabián Coito) con mis auxiliares", confirmó el director técnico del equipo mexicano.

Joshua Canales ingresó al minuto 89 en la victoria de 2-0 del Querétaro ante los Pumas.

Reacción del futbolista

Sin embargo, horas después el propio Joshua Canales en declaraciones a Diario Diez indicó que analiza vestir los colores de la representación tica.

"Por cosas de familia nos inclinamos un poco más por Costa Rica porque siento que en Honduras salí triste y lastimado por las situaciones que pasé allá, pero no es algo que esté cien por ciento decidido", declaró el chico de 20 años de edad.

Y siguió disparando: "El resentimiento fue más que todo con la gente que me tuvo, siento que en Olimpia me trataron mal y en la Sub-20 me dieron un mal trato cuando fui a un microciclo con el señor Carlos Tábora, desde allí fue un poco de resentimiento de nuestra parte".