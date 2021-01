Exclusiva: "Pity Altamirano" DT del Quéretaro, destaca al hondureño Joshua Canales: "Tiene calidad"

Querétaro, México.

En una grata noticia para el fútbol hondureño, el centrocampista catracho Joshua Canales hizo su debut con la camiseta del Quéretaro de la primera división de México en el duelo donde vencieron 2-0 a los Pumas en choque correspondiente a la jornada 3 de la Liga MX.

Horas después del estreno del mediocampista hondureño, hoy en Exclusiva conversamos con Héctor "Pity" Altamirano, destacado exfutbolista mexicano y hoy entrenador del primer equipo de los Gallos del Quéretaro.

En charla con el diario líder de Honduras, "Pity" Altamirano destacó el nivel con el que cuenta Joshua Canales, por lo que se mostró complacido con los primeros minutos que tuvo el jugador de 20 años de edad.

"Tuvo pocos minutos, pero estuvo bien. El futbolista tendrá más y mejores partidos. Es un jugador que tiene calidad", comenzó diciendo el exjugador de clubes como Santos Laguna, Cruz Azul, San Luis, Morelia, Correcaminos etc.

A Joshua Canales se le asignó el dorsal 32 y puede jugar en diferentes posiciones,es por eso que con perservancia puede llegar a tener más minutos en la presente temporada del balompié azteca.

"Puede desempeñarse como extremo, ya sea por derecha o izquierda, aunque también podría ser interior", analizó el DT de "Los Gallos", club que se ha reforzado con fichajes destacados como el de los ecuatorianos Antonio Valencia y Jefferson Montero.

Y añadió: "Tiene calidad y técnica. En lo personal cuando esté bien físicamente va a competir más. Se le notan cosas buenas".

En lo que respecta a la tabla de posiciones, Querétaro suma 6 puntos luego de tres jornadas y en la próxima fecha se estarán enfrentando en condición de visitante al Cruz Azul en partido que se disputará el próximo sábado 30 de enero.

Joshua Canales ingresó al minuto 89 en el triunfo de Querétaro de 2-0 ante los Pumas. El catracho hizo su estreno en la Liga MX.

Llegada y selección de Honduras

El pasado 11 de enero Joshua Canales fue presentado para sorpresa de muchos como una de las altas del Querétaro con el dorsal 32. Hoy muchos se preguntan cómo es que se dio su incorporación al tradicional equipo mexicano.

"Él llego hace unos días, es una apuesta para el futuro del club. Ojalá y muestre lo que veo y pueda seguir jugando. Ojalá que su presente sea bueno", nos confirmó Héctor Altamirano.

Por otra parte el director técnico de "Los Gallos" confesó que el cuerpo técnico de la selección de Honduras encabezados por Fabián Coito, ya se comunicó con ellos y es un hecho que el jugador será convocado al combinado catracho.

"Es una información correcta. No hablaron conmigo, pero hablo el DT (Fabián Coito) con mis auxiliares", puntualizó

Por último el DT del Querétaro indicó que por ahora no está en el radar otro futbolista hondureño para llegar al club, pero no descartó que en un futuro no muy lejano se pueden interesar por más jugadores catrachos.

"Por ahora no hay más jugadores hondureños en la lista. Es un mercado que nos falta explorar más", dijo.

Sépalo

Joshua Canales nació en Costa Rica, pero sus padres son hondureños e inclusive el mediocampista jugó el Mundial Sub-17 de la India en el 2017 con la selección de Honduras.

Canales llegó inclusive a marcar un gol en la Copa del Mundo juvenil en el duelo donde la Bicolor goleó 5-0 a su similar de Nueva Calendonia.

En un inicio estuvo en las reservas del Olimpia, luego jugó en el Carmelita de la segunda división de Costa Rica y de ahí pasó al Puebla sub-20 de México.