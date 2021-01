Marathón expresa su molestia por nombramiento de Said Martínez para la final ante Olimpia

San Pedro Sula, Honduras

La polémica se ha hecho presente en la previa de la final de la Liga Nacional de Honduras, luego de que en el Marathón expresaron su molestia por la designación de Said Martínez como árbitro central para pitar en la ida.

La Comisión Nacional de Arbitraje designó al "matemático" Said Martínez para impartir justicia en el primer choque que se realizará este jueves a las 7:00pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Tras dicha decisión, en el cuadro verdolaga se mostraron en desacuerdo por intermedio de su secretario general Rolando Peña.

"Como dirigentes esperamos que exista la transparencia y fair play, analizando la primera terna no nos sentimos complacidos que aparezca Said Martínez y Christian Ramírez. En el caso de Said, en un juego entre Marathón y Real de Minas en Danlí de una forma extraña salió expulsado Matías Techera, dos juegos después vuelve a ser nombrado y a salir expulsado Techera. Es mucha coincidencia, los vídeos muestran que se equivocó”, indicó Rolin en rueda de prensa.

Y añadió: "En el caso de Christian Ramírez, hay un vídeo donde insulta a Allan Banegas en Tegucigalpa, la Comisión de Arbitraje no valora esas cosas y entra en perjuicio eso”.

El directivo del equipo verdolaga siguió expresando su molestia e indicó que se encuentran preocupados por la designación de Said Martínez.

“No estamos de acuerdo con la primera nominación, es claro la forma de como nos han perjudicado estas personas. Nos preocupa ese nombramiento. Un árbitro acaba de salir del país por amaneas a muerte y por denunciar estas cosas del arbitraje, y aquí siguen dando que pensar con esas acciones”, finalizó.