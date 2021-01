Mauricio Dubón se confiesa en Exclusiva: “Ahora tengo que pedir permiso para todo”

San Pedro Sula, Honduras

La sencillez y humildad van de la mano para el beisbolista hondureño Mauricio Dubón.

El sampedrano tiene más de un mes de estar de vacaciones en Honduras y aprovecha para compartir con su familia.

Mifinde lo visitó en el campo Rangers, cancha que le trae muchos recuerdos a Dubón y donde entrena para no perder ritmo con miras a la nueva temporada de las Grandes Ligas.

El pelotero de los Gigantes de San Francisco se soltó como nunca y en una tarde amena nos contó sobre el otro Dubón, el joven que es fanático de la música hondureña, su nueva etapa de casado y las cosas que más le apasionan.

El día a día de Mauricio Dubón

“La vez pasada estaba hablando con mi esposa (Nancy Herrera) sobre eso que solo hacemos a diario, me levanto, desayuno una merienda grande, en el almuerzo normal al igual que en la cena. Pero la vez pasada con mi madrina fuimos al lago y me preguntó qué quería desayunar y le dije siete huevos, solo me quedó viendo y se sorprendió mucho, pero lo hago porque tengo que mejorar mi cuerpo.

"También voy al gimnasio, pero no soy muy místico en la comida. Como de todo”.

La gente te ve conectando jonrones, pero fuera de las canchas, ¿quién es Mauricio Dubón?

“Yo soy la misma persona que fue hace diez años, me gusta pasar tiempo con los amigos, no cambio mi forma de ser solo por estar en otra plataforma o en otro estilo de vida, mis padres siempre me forjaron los valores de la humildad”.

¿Cómo es la vida de casado?

“Tengo que pedir permiso ahora ja, ja... esa es la única diferencia, pero no cambia mucho, ya tengo varios años de vivir con ella, pero ahora no tengo que pensar para mí, sino que para ella también.

"Casarme es lo mejor que me ha pasado en la vida, sin ella no creo haber logrado todo lo que tengo hasta ahorita. Nancy es la que está pendiente de todo, si ya comí si ya hice esto y lo otro, es una persona extraordinaria”.

¿Cómo la conociste?

“Aquí mismo donde estamos (campo Rangers) fue en un partido, el hermano de ella Carlos Herrera entrenaba conmigo aquí, la vi y empezamos a hablar, así comenzó la relación. La familia de ella ya la conocía y gracias a Dios es ahora es mi esposa”.

¿Fue un amor a primera vista?

“Sí, yo desde que la miré le dije al hermano que íbamos a hacer familia algún día y se terminó cumpliendo”.

Mauricio Dubón se casó a finales del pasado mes de noviembre junto a lachica de sus sueños, Nancy Herrera.

La fama y el otro lado de Dubón

¿El tema de la fama cómo lo manejas?

“Los días de la temporada trato de estar muy concentrado en lo que hago, por eso no suelo hablar mucho con los medios, no soy mucho de estar en el teléfono, prefiero hacerlo en persona, si alguien me pide algo siempre lo saludo, trato de dar respeto para que me respeten”.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

“Pasar tiempo con mi familia, amo venir a mi país porque aquí soy el chico del campo y no Dubón el beisbolista de San Francisco, me gusta ser el mismo en cualquier lugar siempre”.

¿Y qué cosas no le gustan a pelotero de San Francisco?

“Que me pongan en un pedestal, yo soy normal como todos, es cierto que he hecho cosas que ningún otro catracho hizo, pero me gusta que me traten normal, es algo que me gano, pero yo prefiero poner en un pedestal a un doctor que salva vidas que a mí, yo solo los entretengo”.

Música, anécdotas y recuerdos que no olvida el pelotero

¿Qué tipo de música escucha Mauricio Dubón?

“Escucho de todo, la verdad, mi esposa se ríe porque yo soy fans de las canciones de Polache, también de los Silver Star. Cuando tengo un partido me relajo con la música de Bad Bunny, Kazzabe, Polache, dependiendo de la situación, pero en los entrenos no me puede faltar la canción Sie Sei Bei, esa me motiva mucho y sobre que son rolas catrachas”.

¿Cuál es tu mayor virtud como persona?

El poder dar, diría yo, si yo tengo 50 doy 25, me gusta ver a las demás personas crecer en lo que hacen, si yo estoy bien, intento que otros también lo puedan estar”.

Creciste jugando en el campo Rangers, ¿qué anécdota nunca olvidas?

“Recién llegado de los Estados Unidos cuando me fui la primera vez, estábamos jugando aquí y en el primer turno que tuve después de irme di un gran jonrón, tenía como 15 años y eso es lo que más recuerdo, marcó mi vida, y cada vez que vengo a este campo digo, me recuerdo cuando la saqué de este campo. A la gente le digo que así como jugué aquí lo hago en las Grandes Ligas”.

8 jonrones ha conectado el beisbolista Mauricio Dubón en las Grandes Ligas. Ya suma dos temporadas en el béisbol de EE UU.

La vida como pelotero y sus grandes sueños.

¿Al beisbolista se le ve como una persona millonaria, ¿qué piensas tú sobre eso?

“Yo estoy pobre, acabado, no tengo dinero... ja, ja, ja. Son cosas que vienen con las bendiciones, pero sí hay jugadores que tienen mucho dinero, yo vengo empezando y ahorita no tengo nada, soy una persona sencilla, no ando teléfonos caros ni me gusta presumir las cosas, para mí el dinero va y viene, si yo hago del dinero el centro de mi vida me irá mal”.

¿Te han visto de menos por ser hondureño?

“Sí claro, suele pasar, yo pongo siempre este ejemplo: en el fútbol van a preferir a un delantero argentino que a un catracho, pero eso le da mucha motivación a uno para seguir luchando por los sueños”.

¿Qué ciudad de Estados Unidos te gusta más?

“San Francisco, ahí estudié y la conozco como San Pedro Sula, es una ciudad superbonita y me siento muy cómodo ahí”.

¿Cuál es tu mayor inspiración?

“Mi familia, el poder darles todo lo que merecen siempre y hacerle el camino más fácil en todo lo que pueda, la vida nos ha bendecido y lo que mi papá no pudo darnos, yo mediante mi carrera ellos lo tengan”.

¿A qué le tiene miedo, Dubón?

“Yo creo que a que me consuma demasiado este deporte, espero balancear bien eso con mi vida porque al final es feo que hagas lo que te guste, pero tome los momentos más felices de tu familia por estar concentrado en tu carrera”.

La cocina y los momentos más felices

¿Y tú sabes cocinar?

“De vez en cuando le ayudo a mi esposa, puedo hacer arroz con pollo, preparo pastas, pero casi siempre es ella quien hace la comida”.

¿Dónde te ves en cinco años?

“Ganando una Serie Mundial, teniendo más premios individuales y consagrado como jugador”.

¿Cuál es tu momento más feliz hasta ahora?

“El más alegre fue mi primer hit en Grandes Ligas, por todo lo que había pasado, son cosas que uno siempre sueña desde pequeño y lograrlo te marca de por vida”.

¿El país fue afectado por los huracanes ETA y IOTA, te conmovió ver tanto hondureño bajo el agua?

“Fue complicado ver a tanta gente que lo perdió todo. Cuando estaba en mi casa, decía, pucha lo tengo todo y otros lo perdieron. En ese momento con mi esposa montamos una campaña para recolectar cosas. Ahorita estamos viendo si ayudamos en reconstruirles casas a un par de personas”.

Mauricio Dubón le dio la bienvenida al 2021 junto a su amada esposa.

EL PERFIL

Nacimiento: Mauricio André Dubón nació en San Pedro Sula, Honduras, el 19 de julio de 1994.

Inicios como pelotero: Fue elegido por los Medias Rojas de Boston, clasificado por Baseball America como el mejor jugador defensivo seleccionado por Boston en el draft de 2013.

para recordar:

Su debut en Grandes Ligas fue el 7 de julio de 2019 con los Cerveceros de Milwaukee.

Datos:

•Con los Gigantes de Francisco, Dubón registra cuatro jonrones.

De todo un poco con Dubón

¿Te gustan las mascotas?

Sí, tengo dos perros, Marcelo y Chorizo, ambos viajan siempre conmigo.

¿Qué piensas sobre el coronavirus?

Es algo de lo cual nadie estaba preparado. Vemos que ya hablan de la vacuna para el otro año. Sé que es complicado decirles a las personas que se queden en casa cuando necesitan comer, pero tenemos la fe que el año que viene será mejor.

¿Y el béisbol qué significa para ti?

Es una pasión, gracias a Dios me ha ayudado a sacar a mi familia adelante, ser una persona buena y me ha dado la oportunidad de poner el nombre de mi país en alto y ayudar a los más necesitados”.

¿Si tuvieras que darle algo a tu país qué sería?

Lo único que puedo darle es una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos a mi país, eso está en mis manos y tener muchas victorias en este deporte.

¿Cómo valoras tu primera temporada?

Muy bien en términos generales, intento mejorar en la parte física, gracias a Dios tuve una buena campaña. Uno siempre piensa que puede dar más. San Francisco tiene grandes expectativas sobre mí, y esperemos que el otro año sea mejor.