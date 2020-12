Thierry Henry sobre Olimpia: "Será complicado ante un equipo que no pierde muchos partidos"

Orlando, Estados Unidos.

Thierry Henry, entrenador del Impact Montreal de la MLS, se refirió en conferencia de prensa al partido de este martes contra el Olimpia en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y también ha elogiado al atacante hondureño Romell Quioto, con quien cuenta para este compromiso.

El francés campeón del mundo en Francia-1998 asegura que la tendrán difícil contra un rival como el Olimpia que no suele perder muchos partidos. Henry reconoció las virtudes de los merengues que ganaron 2-1 en la ida disputada también en Estados Unidos.

"Será un partido complicado frente a un buen equipo, son físicos y muy buenos en lo que hacen. No será un partido fácil. Ellos no pierden muchos partidos, tenemos que ganarles y por dos goles sino queremos ir a los penales. Nos tenemos que concentrar en lo que nosotros podemos controlar", empezó diciendo Henry.

'Tití' Henry no pondrá excusas si quedan fuera de la competición frente al equipo hondureño. Y es que el Impact Montreal llega con poco ritmo de partido, el último juego oficial que disputaron fue el 20 de noviembre cuando cayeron eliminados contra el New England Revolution en la MLS.

Luego de eso, el Impact tuvo que volver a Canadá y cumplir con una cuarentena obligatoria que exige el país norteamericano debido a la pandemia del coronavirus para después empezar los trabajos y preparativos de este duelo que se disputará en el estadio Exploria de Orlando.

"Perdimos frente a New England, regresamos a casa y cumplimos con una cuarentena necesaria. Así con las cosas en 2020, no son excusas, todos hemos pasado dificultades. Tenemos que competir, sabemos que Olimpia intenterá lo mismo", manifestó.

Para este choque, el equipo de la MLS tendrá sensibles bajas de tres delanteros, el español Bojan Krkić, quien terminó contrato, el canadiense de nacionalidad marfileña Ballou Tabla y el argentino Maximiliano Urruti, estos dos últimos se encuentran lesionados.

"Tratamos de mantener a los jugadores en forma, inmediantamente que logramos regresar a las canchas continuamos con los trabajos. Teníamos que buscar una manera de que los jugadores hicieron trabajos en casa"

Henry también tuvo palabras para su jugador Romell Quioto, quien ha sido un jugador muy importante para este Impact Montreal durante todo el año y en esta temporada debió acomodarse a jugar en una nueva posición.

"Romell hizo un buen trabajo este año para nosotros, jugó como delantero y no como extremo, empezó a entender que hacer goles no está mal. Nos ayuda un montón, lo que me gusta es que Romell lucha y lo hace lo que tiene que hacer para ayudar", concluyó.