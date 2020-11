Pedro Troglio se solidariza con Honduras por catástrofe de la tormenta Eta

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio, entrenador argentino del Olimpia, ha querido solidarizarse con el pueblo hondureño que ha sido afectado por las fuertes lluvias que han provocado la tormenta tropical Eta en el país.

El técnico de los merengues ha empezado la conferencia de prensa, después de la victoria del León (6-0) sobre el Managua de Nicaragua en la Liga Concacaf, con un mensaje de ánimo para los hondureños.

"Antes de empezar quiero mandarle un saludo a toda la gente de Honduras que está pasando un mal momento con este terrible huracán, quiero solidarizarme con toda la gente que está sufriendo, mandarles un afecto enorme", se expresó Troglio.

Y agregó: "Es un momento enorme para juntarse todos, dar una mano y ayudar a toda la gente. He visto imágenes en esta concentración que nos han sensibilizado mucho y nos han hecho mucho daño a la moral viendo sufrir tanta gente, mientras yo estaba concentrado esperando para jugar un partido de fútbol".

En el final de la comparecencia, Troglio dedicó otras palabras de aliento y pidió el apoyo de todos para auxiliar a los más necesitados.

"Me causa mucha tristeza las cosas que he visto, por eso creo que es un momento de mucha solidaridad. No tengo dudas, porque llevó un año y pico viviendo en el país, que la gente hondureña tiene una capacidad enorme de ayuda y solidaridad. Creo también que los personajes públicos tenemos que empezar, me gusta mucho la campaña que están organizando los muchachos en Estados Unidos. Todos los que están intentando, la gente pública que tiene mucha llegada, generar la posibilidad de dar una mano porque lo necesitan".

"Es muy triste ver situaciones, chicos, grandes, gente anciana padeciendo este momento, ojalá que puedan seguir adelante y necesitan una mano de todos, invito a todo el pueblo hondureño, a todo el país, a todos los entes del país a dar una mano a la gente que lo está necesitando porque les va a costar mucho salir adelante", finalizó.