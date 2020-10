Los millones que ganarán Teófimo López y Vasyl Lomachenko por la 'pelea del año'

Las Vegas, Estados Unidos.

Teófimo López y Vasyl Lomachenko tienen asegurada una importante y millonaria suma de dinero por el enfrentamiento que protagonizarán la noche de este sábado en el escenario del MGM Grand de Las Vegas (Nevada).

Catalogada como la 'pelea del año', dejará en las arcas de ambos boxeadores varios millones de dólares, en un año en el que el mundo se ha visto afectado con una crisis económica por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El combate, pactado a 12 rounds, logró concretarse tras llegar a un acuerdo los dos pugilistas con la promotora Top Rank, organizadora de la velada boxística.

Son cuatro cinturones los que estarán en juego. Teófimo expone su cinturón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras el ucraniano tiene en su palmarés actualmente los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Internacional de Boxeo (OIB).

En el MGM Grand estarán unas 250 personas como invitadas para presenciar la pelea, la cual será transmitida de manera gratuita por el canal de televisión ESPN. Antes se había manejado que sería por medio de PPV (Pago por evento), pero finalmente tomaron otra decisión.

¿CUÁNTOS MILLONES SE LLEVARÁN?

El que más dinero se embolsará en sus bolsillos será Vasyl Lomachenko. El ucraniano, de 32 años, recibirá la jugosa cantidad de 3.2 millones de dólares, según información de medios internacionales.

En un principio, Lomachenko había pedido un pago de 3.5 millones de dólares por la pelea. Sin embargo, 'Hi-Tech' bajó sus intereses con el afán de que se concretara la cita boxística.

Teófimo López, por su parte, cobraría un aproximado de 1.5 millones de dólares. A 'The Take Over' le ofrecieron primero 1.2 millones de dólares, pero esa cantidad no le pareció y exigió un poco más hasta llegar a un acuerdo.