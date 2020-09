Real Madrid receta paliza de 6-0 al Getafe en partido "fantasma"

Madrid, España.

El Real Madrid goleó 6-0 al Getafe en su único test de pretemporada, un partido amistoso al que Zinedine Zidane dio cariz de entrenamiento previo a su estreno en la nueva temporada en la Liga de España.

La gran figura del encuentro fue el francés Karim Benzema ya que anotó cuatro goles y también marcaron Sergio Ramos y el canterano Sergio Arribas.

Fue un juego extraño por el secretismo que rodeó el minuto a minuto, pues ninguno de los dos clubes informó acerca del encuentro por lo que se le denominó el partido "fantasma".

El club blanco informó en su web del "segundo" entrenamiento "de la semana" y especificó que "una parte de la plantilla disputó un partido de entrenamiento contra el Getafe", mientras que "otro grupo de jugadores trabajó en el gimnasio y sobre el césped de los campos 1 y 2 de la Ciudad Real Madrid".

El club madridista no desveló el once titular de un equipo que no pudo contar con Martin Odegaard, Eden Hazard, Gareth Bale, Isco Alarcón, Marco Asensio, Sergio Reguilón, Lucas Vázquez, Mariano Díaz y Luka Jovic.

El Getafe sí lo hizo y su técnico, José Bordalás, también dejó claro que se tomó el duelo como un ensayo y realizó numerosas pruebas en un equipo titular que integraron David Soria, Sabit, Cabaco, Chema, Alba, Iglesias, Palaversa, Timor, Keita, Oscar Nowak y Ángel.

Benzema demostró que inicia la temporada igual de 'enchufado' que terminó la pasada y firmó cuatro de los seis tantos madridistas marcados en el primer tiempo.

El capitán Sergio Ramos y el centrocampista canterano Arribas completaron la goleada ante un Getafe que también iniciará su participación en LaLiga Santander el domingo, frente a Osasuna.