Definido el calendario del Torneo Apertura 2020 de Honduras con un clásico emocionante para iniciar

San Pedro Sula, Honduras.

En la Asamblea de la Liga Nacional ha quedado definido el calendario del Torneo Apertura 2020-2021, el cual arrancará el próximo sábado 26 de septiembre. Este nuevo campeonato se jugará con dos pentagonales y no habrá descenso.

Los dirigentes de la Liga y los 10 equipos que la conforman elaboraron el calendario a través de un sorteo que se realizó vía Zoom. El torneo será sin público en las gradas debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

CLÁSICO PARA INICIAR

El torneo tendrá un emocionante inicio. De acuerdo al sorteo la primera jornada se jugará así; por el Grupo A se enfrentarán el Honduras Progreso contra el Marathon, el Vida se mide al Platense. Por el sector B, UPN frente al Motagua y Real Sociedad recibe al Real de Minas.

Real España y Olimpia se verán las caras en la primera fecha ya que de acuerdo al formato los dos equipos que queden libres de cada grupo jugarán entre sí. En la segunda fecha Platense recibirá la Real España, Honduras ante el Vida, Olimpia lo hará frente al Minas, y Real Sociedad contra la UPN.

MÁS CLÁSICOS

En la cuarta jornada se jugará los clásicos, Marathón se mide al Real España y el Olimpia chocará contra el Motagua. Hasta la fecha 12 Motagua y Real España se verán las caras por única vez. Por su parte, Olimpia frente al Marathón será en la 14.

FORMATO

El miércoles se definirán los horarios y las fechas del calendario. Al terminar las vueltas regulares, los tres primeros lugares de cada grupo a la siguiente ronda. Se jugará una llave (partidos ida y vuelta) entre los equipos que ocupen los primeros lugares de cada grupo, para definir el ganador de las vueltas regulares. El vencedor tendrá derecho a la gran final.

Luego el segundo lugar del Grupo A se medirá contra el tercero del B. Y el segundo lugar del B contra el tercero del A. Los ganadores clasificarán a las semifinales, hasta llegar a la final. Si el triunfador de las vueltas regulares fuera el mismo de la fase final se declarará campeonísimo. De lo contrario se jugará la final a ida y vuelta.

CALENDARIO COMPLETO:

JORNADA 1

Honduras vs Marathon

Vida vs Platense

UPN vs Motagua

Real Sociedad vs Real de Minas

Real España vs Olimpia

JORNADA 2

Platense vs Real España

Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Marathon vs Motagua

JORNADA 3

Vida vs Marathón

Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad

Olimpia vs UPN

Real de Minas vs Platense

JORNADA 4

Platense vs Honduras Progreso

Marathón vs Real España

UPN vs Real de Minas

Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad

JORNADA 5

Real España vs Vida

Platense vs Marathón

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs UPN

JORNADA 6

Marathón vs Honduras Progreso

Platense vs Vida

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Olimpia vs Real España

JORNADA 7

Real España vs Platense

Vida vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Olimpia

UPN vs Real Sociedad

Motagua vs Marathón

JORNADA 8

Marathón vs Vida

Honduras Progreso vs Real España

Real Sociedad vs Motagua

UPN vs Olimpia

Platense vs Real de Minas

JORNADA 9

Honduras Progreso vs Platense

Real España vs Marathón

Real de Minas vs UPN

Olimpia vs Motagua

Real Sociedad vs Vida

JORNADA 10

Vida vs Real España

Marathón vs Platense

Olimpia vs Real Sociedad

Motagua vs Real de Minas

UPN vs Honduras Progreso

JORNADA 11

UPN vs Marathón

Honduras Progreso vs Motagua

Olimpia vs Vida

Real Sociedad vs Platense

Real España vs Real de Minas

JORNADA 12

Marathón vs Real Sociedad

Olimpia vs Honduras Progreso

Vida vs Real de Minas

Platense vs UPN

Real España vs Motagua

JORNADA 13

Real de Minas vs Marathón

Honduras Progreso vs Real Sociedad

Motagua vs Vida

Platense vs Olimpia

UPN vs Real España

JORNADA 14

Marathón vs Olimpia

Real de Minas vs Honduras Progreso

Vida vs UPN

Motagua vs Platense

Real Sociedad vs Real España