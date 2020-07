Bartomeu se pronuncia sobre futuro de Messi e insinúa que el VAR favorece al Real Madrid

Barcelona, España.

Josep Bartomeu, presidente del FC Barcelona, ha causado polémica tras arremeter contra el VAR y señaló directamente al Real Madrid como principal beneficiado en las últimas semanas en la Liga de España.

Además, el máximo dirigente del cuadro catalán se pronunció ante los rumores que señalan que el astro argentino Lionel Messi frenó su renovación de contrato para irse del conjunto blaugrana en el 2021.

“Ha sido un a victoria importante, por la forma, hemos sido serios, hemos hecho goles, estamos muy contentos con la actuación del equipo y merecíamos una victoria más placida que partidos anteriores. Felicito al equipo”, comenzó diciendo en los micrófonos de Movistar luego del triunfo con autoridad de 4-1 del Barcelona en campo del Villareal.

Sobre el uso del VAR en donde Real Madrid ha estado involucrado en las últimas jornadas al recibir varios penales a favor, Bartomeu no amagó y se llevó de encuentro al club madridista.

"El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo (Real Madrid(, y muchos equipos se han visto desfavorecidos. El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR", puntualizó de manera rotunda.

Futuro de Messi

El presidente del Barcelona se mostró convencido de que Messi seguirá mucho tiempo en el Barça y que ampliará su contrato, que vence en 2021.

“No voy dar detalles de las negociaciones pero él ha dicho muchas veces que quiere acabar su carrera en el Barça. Ahora estamos centrados en la competición y hay negociaciones con muchos jugadores. Messi quiere seguir en el Barça y quiere acabar aquí. Le quedan muchos años y lo vamos a disfrutar más tiempo”, expresó.

Por último, otro de los temas que trató Bartomeu fue el futuro de Quique Setién en el banquillo del equipo catalán.

"Ya sé que hay rumores que han corrido. Es falso totalmente. Quique tiene nuestro apoyo. Vamos a luchar hasta el final esta Liga y luego viene la Champions. Hoy hemos visto un Barça dinámico, que ha tenido muchas opciones de hacer gol", señaló.