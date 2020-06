Exclusiva con Jonathan Rubio: "Jugar en primera división de España sería algo muy bonito"

Lisboa, Portugal

Jonathan Rubio es de los futbolistas hondureños que ya volvió a la actividad deportiva luego de tres meses de parón provocado por la pandemia del coronavirus.

El mediocampista catracho poco a poco comienza a tener protagonismo con el CD Tondela, club de la primera división de Portugal y este martes charló en Exclusiva con Diario LA PRENSA.

Rubio de 23 años de edad, expresó que extraña a la afición en las graderías y se mostró ilusionado con poder salvar la categoría en el balompié portugués. Además, expresó su deseo de poder cumplir en un futuro el objetivo de jugar en la primera división de España ya que su ficha le pertenece al Huesca, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol español y que está luchando por el ascenso.

Por otra parte, el seleccionado nacional puntualizó su deseo de poder clasificar con la Selección de Honduras al Mundial de Catar y afirmó que no está de acuerdo con el cambio de formato que planea la Concacaf en la eliminatoria.

Las palabras de Jonathan Rubio

Retorno a las canchas

Por un lado estamos feliz por regresar y competir. Hemos sumado puntos y estamos invictos desde el parón. Pero por otro lado lado es raro por las medidas, estar jugando sin afición, estar siempre con mascarillas en la banca, protocolo que no estabamos acostumbrados.

Condición física

El parón fue complicado para todos, pero el equipo ha dado una buena respuesta. Se ha trabajado bien en esa parte, realmente se tiene que hacer una buena gestión en la parte física. Ahora nos tocarán partidos seguidos en junio para terminar el campeonato, tenemos que estar al 100 % y esperamos sumar más minutos.

Medidas de bioseguridad

Todos debemos ser conscientes de tomar las medidas necesarias, el fútbol necesita de la afición, he sentido raro jugar sin público, parece entrenamiento, pero hay que competir mentalmente. Pero al final es por el bien de todos, Dios quiera que la próxima temporada tengamos afición en las graderías.

Selección

Estamos con ganas de volver a vestir la camiseta de la selección, de representar a las personas que más ama. .Esperamos tener una fecha Fifa y reencontrarnos con nuestros compañeros, pero no sabemos lo que pasará.

Futuro

Tengo cotrato por un año con el Huesca, desconozco donde jugaremos el próximo año, ahorita ellos están luchando por ascender. Sinceramente hasta yo tengo esa incertidumbre, ahorita lo que más quiero es lograr la permanencia en el Tondela y después esperar lo que dice Huesca.

Feliz en Portugal

Yo estoy feliz en el CD Tondela, aunque sea un equipo denominado pequeño, pero nos dan las condiciones de trabajo. La adaptación fue buena, pero si sale una oportunidad que sea mejor, nos gustaría seguir escalando, hay que esperar que termine la temporada y después tomar una decisión.

Su ilusión de jugar en España

"El fútbol en España es técnico, me gusta ese estilo de fútbol. Me gustaría jugar con el Huesca, un equipo que me formó y creyeron en mí, me gustaría estar con ellos".

Antony Lozano

Espero que el Cádiz y Huesca puedan subir. Antony tiene más experiencia, especialmene en España. Es muy admirable lo que ha hecho, lo admiro mucho ya que ha estado en lugares donde yo quisiera estar.

Jugar en primera división de España sería algo muy bonito, sabemos que la segunda tiene nivel, es la mejor del mundo junto a la de Inglaterra. Seria un bonito reto, pero a veces no es lo que uno quiere.

La ilusión de Catar

Hay otros jugadores que tienen proceso. Me gustaría poner mi granito de arena para cumplir el objetivo de ir a Catar, sería algo espectacular jugar un Mundial. No se trata si soy referente o líder, tenemos la responsabilidad todos de volver a la selección a un Mundial.

Formato en la eliminatoria de Concacaf

No es bueno. De seis había un 50% para poder clasificar, ya con 12 selecciones el porcentaje cambia. No es algo bueno, pero al final todas las selcciones estarán con la misma situación. En lo personal prefiero la hexagonal, pero desconocemos si se hará oficial.

Obviamente es decir si antes de seis, pasaban tres y media, ahora 12 es mucho más dificil Tenemos que luchar y sea el formato que sea, estamos con la capacidad de hacer algo importante. Ojalá podamos darle esa alegría al pueblo hondureño, sería mi primera experiencia, estamos con todas las ganas de colocar un granito de arena.

Mentalidad del futbolista hondureño

Hay muchas cosas, al final hay clubes que tienen interés en jugadores hondureños. No tenemos nada que envidiarle a un europeo, pero viene la parte mental, a veces los equipos en Honduras piden mucho dinero.

La parte mental en Europa están en otro nivel, tenemos que ser conscientes que hay que ser ambiciosos, todos somos responsables, a veces nos achicamos ante jugadores de otros países.

Como país tenemos que mejorar en la formación en todos los sentidos, no es posible que un jugador de 20 años nunca ha viajado, a veces no hablan ni el inglés, son cosas que encierran, como país tenemos que dar un paso adelante.

Nivel de la H

Creo que Honduras nosotros podemos competir contra Estados, Méico y Costa Rica. México está un poco encima de Concacaf, el que diga lo contrario sería mentiroso, pero podemos competir contra todos. Estaremos preparados para todos.