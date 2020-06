Alberth Elis niega negociaciones con el Fenerbahçe pero está decidido a jugar en Europa

Houston, Estados Unidos.

El delantero hondureño Alberth Elis tiene claro donde desea jugar la próxima temporada: Europa. La 'Panterita' comentó que no ha tenido acercamientos con el Fenerbahçe de Turquía luego de su vinculación en los últimos días.

El talentoso jugador catracho en los últimos días se ha rumorado su vinculación con el Fenerbahçe, sin embargo la 'Panterita' mencionó que no hay nada concreto.

“Hasta ahora con Fenerbahçe después del acercamiento que tuvieron el año pasado no ha vuelto haber comunicación así que lo que se rumora no es verdad”, comentó Elis al programa 'Cinco Deportivo'.

A finales de 2019, Diario LA PRENSA informó que el Fenerbahçe pretendía al exolimpista, y hoy nuevamente el delantero hondureño es vinculado a la institución.

El seleccionado nacional considera que ya tiene la suficiente madurez para dar el salto al fútbol europeo, una vez que en diciembre termine su vinculación con el Houston Dynamo.

“Ya voy por cinco años jugando en el extranjero, creo que me he preparado y estoy listo para dar el salto. Espero que ahora en enero se dé la oportunidad. Gracias a Dios y gracias al trabajo que he hecho acá, Houston me ha ofrecido renovarme y cualquiera lo pensaría porque es muy bueno el contrato. Uno quiere mejorar y mi sueño es ir a Europa, esa es la decisión que creo que voy a tomar”, agregó.

Desde su llegada en 2017 al fútbol de Estados Unidos tras su paso por el Monterrey de México, Elis ha logrado anotar 30 goles y acumula 24 asistencias en 82 partidos con la camisa del Houston Dynamo siendo una figura del equipo naranja.

LA MLS

Por su parte, la “Panterita” se refirió al regreso de la competencia en la MLS. “Todos estamos contentos que ya hay una posible fecha de reanudación de la MLS, eso es bueno, la próxima semana nos harán los test y comenzar a trabajar en grupos”, indicó.

La MLS planea anunciar en los próximos días la reanudación de los juegos a finales de julio con la disputa de un torneo en las instalaciones deportivas de Disney World de Orlando.

Suspendida desde el 12 de marzo cuando solo se habían disputado dos jornadas, la MLS estuvo esta semana en riesgo de caer en un cierre patronal después de que las negociaciones entre la MLSPA y la liga se estancaran.

“El formato será como un Mundial, grupos de cuatro y los dos primeros clasifican a la siguiente ronda, pronto dirán en que grupos vamos a estar”, sentenció Elis.

La MLS quiere organizar un mini torneo en Orlando con los 26 equipos previo a la reanudación de la temporada regular en los estadios habituales, en una fecha todavía imposible de determinar.