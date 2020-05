El Marathón bajará su presupuesto en un 50%

San Pedro Sula, Honduras

Grandes problemas obligan a buscar grandes soluciones. Por eso la directiva de Marathón se encuentra en este momento intentando ordenar sus finanzas y cumplir con los compromisos con los jugadores.

Después de que logren solventar este asunto podrán comenzar a planificar lo que viene, le dijo a Diario LA PRENSA el director deportivo de los verdes, Rolando Peña.

“La situación es complicada en el orden económico, todavía continuamos viendo de qué forma se resuelve la parte económica a los jugadores”, confesó el directivo.

Una vez resolviendo esa situación pueden pensar en armar el equipo para el próximo torneo, pero dejó claro una premisa, “será más basado en jugadores de la cantera, intentando manejar un presupuesto que, como mínimo, deberá bajar un 50% respesto a lo que costaba Marathón en los torneos anteriores”, manifestó Peña.

Confió que al momento no han hablado de renovación con ningún jugador al que se le haya terminado el contrato por el mismo inconveniente financiero, sin embargo recalcó que el objetivo de la directiva es disminuir el presupuesto.

“Una plantilla de jugadores modesta, con mucho joven, obviamente intentando ser competitivos, pero sabemos que el 80 u 85 % de los clubes están atravesando iguales circunstancias que las nuestras”, dijo.

Marathón tiene de cinco y seis jugadores sin contrato, entre estos resaltan los nombres del argentino Esteban Espíndola y el volante Mario Martínez, sobre este tema los verdes saben a qué atenerse.

“Nosotros estamos claros, quizás en algunos casos no vamos a poder renovar algunos jugadores, no sé si porque no tengamos la capacidad o por las mejoras económicas que pueden lograr en otros clubes, pero en nuestro caso es ver qué es lo que podemos cumplir y qué se le puede ofrecer a cada jugador”, afirmó Peña.

Ayudas

Al anunciar la cancelación del torneo Clausura, también se dijo que podría llegar apoyo económico para los clubes desde diferentes vías.

Peña confirma que hasta el momento el único valor distribuido fueron unos 300 mil lempiras proveniente de la empresa cervecera que patrocina el nombre de la Liga SalvaVida.

Se mencionó además, que la Liga gestionaría un préstamos para apoyar las golpeadas finanzas de los equipos, pero hasta el momento no se ha hecho efectivo: “No han llegado esos recursos que son importantes porque van directamente a los futbolistas, es para pagar el salario que los jugadores”.

Y desde hace algunas semanas, la Fifa anunció con bombos y platillos que apoyaría sus miembros, pero “nadie tiene claro cuál es el monto que la Fifa va enviar, únicamente se dice que se va a venir, ojalá sea real”.