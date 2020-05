Diego Vázquez: “No necesitamos que nadie nos ratifique lo que ganamos en la cancha”

Tegucigalpa, Honduras.

El malestar por la cancelación del Torneo Clausura 2020 está latente en Diego Vázquez. El entrenador del Motagua volvió a arremeter ante la decisión final que se tomó sobre el campeonato, por el avance del coronavirus COVID-19 en Honduras, adonde su equipo lideró con 27 puntos en 13 jornadas disputadas. No se declaró a ningún equipo campeón y tampoco hubo un descendido.

“Los 27 puntos los conseguimos en la cancha y allí está la tabla. Lo que no se mira es el espíritu deportivo y que los demás equipos no quieran aceptar que estamos primeros, pero ya es problema de ellos. Eso no nos lo va a quitar nadie porque lo logramos a puro esfuerzo”, lanzó el primer dardo el entrenador que buscaba su sexta corona con el Ciclón Azul en la Liga Nacional de Honduras.

El técnico argentino destacó que la decisión de dar por finalizado el campeonato ya estaba planificado. “Totalmente. Tenían hasta el cambio de palabra, en vez de nulo, clausurado, es un chiste. Solo para no aceptar el espíritu deportivo cambiaron la palabra a clausurado. No se lo inventaron, la pusieron para no poner nulo y si la buscás las hacen y las deshacen a conveniencia de dirigentes que tienen intereses partidarios”.

¿MOTAGUA, PERJUDICADO?

La "Barbie" Vázquez hizo eco que hay demasiados intereses de clubes en la Liga Nacional, la misma que terminó perjudicando al Motagua en el torneo Clausura 2020.

“Está muy claro, no es algo que lo tenga que decir yo, está más claro que el agua, desde el momento que cambian la palabra te das cuenta. No dejan que participe un equipo (Platense), todo cabildeado y armado con anterioridad. Pero ya sabíamos que todo este año ha sido de la misma manera; desde el cambio del formato, luego la final contra Saprissa que no nos dejaron descansar dos días”, mencionó.

Y agregó: “Querían hacernos jugar dos partidos en tres días a huevos y bueno… ahora ya lo esperábamos esto, pero no necesitamos que nadie nos ratifique lo que ganamos en la cancha”.

Diego quiso dejar en claro un asunto. “Tampoco era un momento para festejar si nos hubieran dado el campeonato, hubiese sido lo mismo porque el tiempo no está para celebrar. El país está viviendo cosas más importantes que el fútbol y lo entendemos de esa manera”.

SE SOLIDARIZA

El entrenador que desde 2014 tomó el barco azul se solidarizó con los equipos que no la pasan de la mejor forma en cuento a sus finanzas. “No se podía (jugar) y había que ser solidarios con los equipos que no cobran y los demás jugadores. Pero que no acepten la deportividad no me parece que sea justo”.

El técnico de 48 años fue sincero al decir que este no es el momento de pensar en el desarrollo del próximo campeonato, que está planificado para comenzar a finales de julio e inicios de agosto, pero que se atrasaría su inicio.

“Vamos a ver, todavía no me he puesto a pensar, ahora todavía no hay fecha de inicio del otro torneo y esperaremos tener el visto bueno para comenzar a planificar lo que viene. Todavía no hablamos con la directiva”.

Diego Vázquez descartó viajar a su país natal debido a lo complicado de viajar y luego pasar una cuarentena en Argentina.