Diego Vázquez y Salomón Nazar al final no se saludaron

Comayagua, Honduras.

"No tengo problemas en darle la mano", fue lo dicho por Diego Vázquez en la previa del partido UPNFM-Motagua. Esto tras lo sucedido en el duelo de pentagonal del torneo pasado entre los dos equipos.

Pero al final no se dio esto, Diego Vázquez y Salomón Názar ni se inmutaron y no hubo saludos entre ambos estrategas. Al momento del arranque, cada club salió por la zona de su camerino y no por el túnel del centro en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

Eso incluso molestó a Edwin Banegas, comisario de la Liga Nacional, el cual detalló que el protocolo del campeonato marcaba que ambos oncenas debían salir juntos al terreno de juego.

UPNFM y Motagua lo hicieron por su parte mientras que Nazar y Diego no se dieron la mano ni al inicio del duelo ni en el ocaso del mismo. Lo que sí hubo fue un saludo de Emilio Izaguirre a integrantes del equipo universitario, recordar que el lateral en su momento fue castigado por palabras en contra de los Lobos.

Motagua derrotó 3-1 a la UPNFM en el Emilio Williams de Choluteca y con ello retomó el liderato del Torneo Clausura 2020, cima del certamen que prestó solo por unas horas al Marathón.