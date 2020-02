Contundentes declaraciones de Pedro Troglio tras derrota del Olimpia ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras

"Yo estoy tranquilo porque hace dos meses salí campeón, no campeón, campeonísimo", así de contundente fue el entrenador argentino Pedro Troglio al pronunciarse tras la derrota de 2-0 que sufrió el pasado domingo Olimpia ante Motagua en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El timonel sudamericano perdió por primera vez un clásico ante su archirrival, pese a eso el estratega de los albos señaló que no le preocupa el inicio de campaña de sus dirigidos.

Además, defendió al colombiano Yustin Arboleda, luego de que el atacante salió expulsado en el partido ante los azules por lo que dejó al cuadro albo con un jugador menos en la segunda parte.

"Cuando un equipo pierde todo está mal, yo leí las conversaciones y todo lo que ponen me causa gracia, si ustedes creen que Motagua fue superior vieron otro partido.Somos dos equipos parejos y te ganaron con dos errores nuestros que fueron adentro; el clásico que ganamos 2-0 en San Pedro (Sula), Motagua erró dos mano a mano y ganamos nosotros", comenzó diciendo.

Y añadió: "Quisiéramos haber ganado la Premier(Centroamericana) y estar punteros en el campeonato, pero estamos ahí y si no salimos campeones trataremos de entrar al Pentagonal para llegar a una final y salir campeones".

Defiende a Edrick Menjívar y Yustin Arboleda

El portero Edick Menjívar ha sido cuestionado por un sector de los olimpistas, por lo que Pedro Troglio salió al paso y se pronunció sobre las críticas al guardameta que ha sido titular ante la lesión de Harold Fonseca.

"El día que le ganamos a Motagua 2-0, los dos centrales nuestros pierden a (Roberto) Moreira que queda mano a mano y ataja (Edrick). Atajó tres mano a mano, por eso ganamos y es un fenómeno, pero después perdés y no sirve", puntualizó.

Yustin Arboleda tuvo un clásico agridulce ya que anotó su primer gol, pero posteriormente salió expulsado por doble amonestación. Tras la acción, el colombiano fue cuestionado e inclusive Carlos Prono, exportero y leyenda del equipo albo, lanzó fuertes señalamientos sobre el exariete del Marathón.

"Siempre hay expulsiones, no se metan con frases hechas, este un torneo largo que se define en mayo. Arboleda se tiró al piso, quitó la pelota, la cancha está mojada, patinó y se llevó al jugador. No fue una expulsión agresiva del alguien que estaba enojado”, declaró.

Señalamientos a la prensa deportiva

Pedro Troglio también lanzó varios dardos sobre algunos periodistas deportivos.

"Soy entrenador y me dedicó a esto, tenía que venir acá también y pararme para decirles a muchos de ustedes que pusieron que dejé fuera a (Cristian) Maidana y nadie preguntó si estaba lesionado. Un periodista puso: 'Que locura, no convocó a Maidana'... Ustedes son periodistas, llamen al médico y digan: '¿Doctor, todo el plantel está completo?'.

El DT del Olimpia tiene la confianza que su equipo volverá a ser protagonista: "Otro diario puso la formación del equipo titular con Alvarado, hijo de p..., saben que tiene cuatro fechas Alvarado. Yo estoy tranquilo porque hace dos meses salí campeón, no campeón, campeonísimo; récord nacional de puntos, ganamos todos los clásicos".

Y agregó: "Me va a tocar perder clásicos, ganarlos, perder y ganar campeonatos... tengo que estar tranquilo, estaría preocupado si no hubiera sido campeón el año y no hubiera ganado un clásico".

La Concachampions

Olimpia se estará enfrentando el próximo 20 y 27 de febero al Seatle Sounders de Estados Unidos en duelos de ida y vuelta por los octavos de final de Concachampions, por lo que el director técnico de la institución alba se pronunció a los encuentros.

"Me hubiera gustado llegar como estábamos en un momento del año pasado, que nos agarró con esos partidos de Concacaf que ganábamos y ganábamos y ganábabamos, pero todavía estamos a 20 días; el equipo puede meter tres victorias seguidas y llega confiado de vuelta puede llegar mal en el campeonato y eliminar al Seattle".

También se refirió al duelo que disputarán el fin de semana en Tocoa frente a Real Sociedad en partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2020.

“Podemos perder el fin de semana y no pasa nada, jugar en Tocoa no es fácil, el partido contra Real Sociedad no es definitorio, sabemos que aguantar, acá de pasa de ser un fenómeno a ser un desastre cosas del fútbol”.