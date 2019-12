Pedro Troglio a Olé de Argentina: "Estoy feliz en Honduras, me respetan"

Buenos Aires, Argentina.

Tras obtener el título del Apertura 2019 como entrenador del Olimpia, el argentino Pedro Troglio se encuentra disfrutando de unas cortas y merecidas vacaciones en la ciudad de Miami y ha confirmado que planea seguir al frente del conjunto olimpista en el 2020.

El amplio recorrido de Troglio convierte en uno de los personajes más emblemáticos de su país. Campeón con River Plate en 1986, subcampeón mundial con Argentina 1990 en donde fue compañero de Diego Maradona, además jugó por ocho años en la élite italiana.

Te puede interesar: Así fue la primera expulsión de Pedro Troglio en Honduras

Por lo que en está ocasión en declaraciones al diario Olé de Argentina, el director técnico reveló que ha disfrutado de su estadía en Honduras y señaló que el fútbol hondureño es competitivo.

"Hace seis meses que estoy acá (Honduras)y la verdad es que me siento feliz. Estoy en el Caribe, con unas playas hermosas, un lugar bárbaro y tuve la suerte de salir campeón con un equipo grande de acá y que llevaba cuatro años sin lograrlo. Así que no me puedo quejar de nada", comenzó dicendo Troglio ante la consulta de cómo lo tratan en suelo catracho.

"Tuve la suerte de salir campeón con un equipo grande de acá" Pedro Troglio , Entrenador del Olimpia

EL FÚTBOL DE HONDURAS

El director técnico del club albo indicó que en la Liga de Honduras se cuenta con buenos futbolistas por lo que el torneo es interesante.

"Es competitivo. Hay jugadores técnicos, rápidos, y lo único que debería mejorar son los terrenos de juego, que no están todos en muy buen estado. Pero más allá de eso, la competencia es dura, difícil", expresó.

Y añadió: "Acá hay presión pero lo normal. En Argentina, vos dirigís Gimnasia, jugás contra Boca y River y la gente se enoja si no les ganás. Acá, un equipo de los más chicos pierde contra nosotros, por ejemplo, y la gente no le dice nada porque sabe que puede perder. Estoy en un club bárbaro, hermoso, te pagan bien, te respetan".

Por otra parte, al entrenador argentino se le consultó si ha pensado en volver a dirigir en Argentina y su respuesta fue contundente.

"¡Noooo! Estoy feliz acá, olvidate. Estoy en paz, me respetan, gano bien y tuve la oportunidad de salir campeón, que es lo que a mí me faltaba", expresó.