Pedro Troglio defiende a Ramiro Martínez y carga contra Mateo Yibrín

San Pedro Sula, Honduras.

Pedro Troglio no salió nada contento por la derrota en la final de la Copa Premier Centroamericana pero atendió con la misma amabilidad de siempre a los medios. El argentino felicitó a Real España y, especialmente, a su técnico uruguayo Ramiro Martínez, además, cargó duramente contra el presidente vitalicio de la Máquina, el empresario Mateo Yibrín.

Aceptó que "la ilusión era ganarla, hicimos los méritos para conseguirla, no tengo nada que reprochar a los jugadores... Hicimos un primer tiempo en el que érramos tres o cuatro goles increíbles y en un error nuestro al final te concretan, después armaron un buen bloque ofensivo con mucha gente", lo cual les dificultó en gran medida volver a meterse al juego.

Deja en claro que no es desmerita al rival, pues "gana el que la mete, nosotros no tuvimos capacidad de meter dos goles y nos quedamos con las manos vacías", lamentó, manifestando a su vez que en su carrera está también acostumbrado a perder.

"Me dedico a esto, se me va anotar la edad, hace 40 años y sé que estoy preparado para ganar, empatar y perder, que es una posibilidad también...", valoró Troglio sobre la caída en el estadio Olímpico.

Sin quitar el dedo del renglón apuntó que "quieras o no, el desgaste cuenta, sobre todo en momentos que no estamos al cien por la condición física, hay un desgaste claro. Hicimos el gasto en el primer tiempo, no aprovechamos las situaciones y nos encontramos un gol abajo", recordó basandonsu análisis del cotejo.

Sabe que el calendario aprieta en el inicio de la temporada, pero "ahora hay que ir a Choluteca y aguantar". Considera que, "en otros momentos, estos partidos, por merecimiento, los ganás... hoy lo ganó el equipo que llegó menos, pero también es justo que lo gane porque hizo los goles".

GOLES ERRADOS

"El primer tiempo tuvimos las situaciones y llegadas claras con buen juego y erramos de manera increíble; en el segundo costó un poco más y, convengamos también, que el penal es como que ya te deja mucho más cansado de piernas".

FATIGA

"Sin ninguna duda el cansancio hoy pesa porque el plantel no está al cien por ciento para sobrellevar tanto viaje, si esto te pasaba hace dos meses tal vez manejaba distinto el tema del cansancio. Los viajes cuestan, pero se podía haber ganado igual".

Pedro Troglio felicitó a Ramiro Martínez al final del partido.

ARBITRAJE

"El gol en contra y a favor va deteriorando la parte mental. En la primera que te equivocás va adentro, encima que el offside, una observación sumada porque el otro día cuando le anularon un gol al España todo mundo observó, te vas al descanso y es un balde de agua fría y en el segundo que estás amándote quiera o no quiera hay gasto mental

DESGASTE FÍSICO

"Me parece que en el primer tiempo presionó mucho más adelante Real España, en el segundo un bloque defensivo con ocho o nueve hombres, yo estoy tranquilo porque hay tiempo, estamos en el inicio; hoy Barcelona sufrió con un equipo de quinta categoría, que se le metió atrás y ganó faltando dos minutos por una capacidad técnica individual... Cuando un equipo se te mete, ocho o nueve atrás, con el desgaste del partido, las piernas no te dan".

ESTADIO OLÍMPICO

"Nosotros no tenemos ningún problema con el Olímpico, lo único que me parecía, ustedes se agarraron que nosotros les habíamos dado la palabra, pero ¿de qué palabra hablan? Dijimos que íbamos a jugar los dos partidos aquí, pero después nos dimos cuenta que con un equipo de San Pedro no era mejor. Venir a San Pedro me encanta, sobre todo cuando los equipos no son de acá, pero ahora venir a jugar a la casa del rival sin que viaje y que te espere en la casa sentado, me pareció más lógico, después de venir, que nos convenía venir a otro lado".

ATAQUE AÉREO INFRUCTUOSO

"Tenés a un jugador de 1.94 pero también tiene de 1.90, de la misma manera te ganan ellos, tampoco es tan fácil entrar... Hay maneras y maneras, pero hacíamos muy lento el centro y cuando nos acomodamos se paraba bien la defensa, engachábamos y cuando tirábamos ya estaban parados".

REAL ESPAÑA

"Igualmente hay que sacarse el sombrero con el equipo que ganó y aprender que tenés que meterla adentro y gana el que mete los goles, ganó Real España que hizo los goles".

MATEO YIBRÍN

"No. Yo creo que Motagua es el equipo a vencer, lo veo firme como siempre, es un equipo que sabe a lo que juega y es muy difícil... España lógicamente, pero a ver, esto es muy cambiante, lo estaban matando al pobre Ramiro después que perdió con Real Sociedad, hasta un ex presidente habló, dijo barbaridades y hoy me carga a mí el ex presidente ese, por el Twitter; es muy cómico, se olvidan de lo que hablan antes, me saco el sombrero con Ramiro y esta es una semana en la que todo mundo va a decir: 'El campeón es Real España'... Y dentro de dos semanas, van a decir otra cosa, Real España es un equipo que va a molestar siempre, Marathón y Motagua van a estar en la pelea siempre, y después un tapado como Vida y Upnfm".

YUSTIN ARBOLEDA

"Yustin también tiene que ir preparándose, poniéndose bien a medida que vayan los partidos, lamentablemente no hay manera, no hay entrenamientos de una semana par a ponerlo mejor, hay que tirarlo a la cancha a él y a Chirinos, a todos los que le falta un poco más... Bengtson que viene de una lesión también lo tenemos que poner a jugar para que se recupere jugando; estos partidos, lejos del dolor, ha servido también para sumar minutos".

SEATTLE SOUNDERS

"Vamos a llegar mucho mejor que como terminamos el campeonato, hoy estamos al 50 por ciento en la condición física, quiera como quiera estamos en un campeonato que empezó... Hoy capaz te digo que nos equivocamos en aceptar jugar una semifinal y final de Premier encima del campeonato. Generalmente tenés que arrancar jugando las dos o tres primeras fechas sin jugar en el medio y después sí arrancar cada tres días. Pero lo único que tiene este equipo es para mejorar, así que yo estoy tranquilo porque lo único que tenemos es mejorar".

ESTADIO NACIONAL

"Esperamos que se pongan las pilas, lógicamente que hagan algo y de última que no habiliten las zonas que no se puede, que juguemos con menos sectores, nos vendría bien; lógicamente partido como el clásico y Seattle podemos venir acá, pero los demás partidos nos convendría viajar menos".